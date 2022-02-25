Вакцина AstraZeneca от COVID-19 повышает риск только одной формы тромбозов

Препарат от компании AstraZeneca для профилактики COVID-19 увеличивает риск появления лишь одной формы тромбозов и только у пожилых людей. Такой вывод сделали ученые на основе данных о последствии вакцинации более 21 млн жителей Великобритании. Публикация об этом содержится в журнале PLoS Medicine.

«Благодаря проведенному исследованию мы оценили риск появления разных форм тромбозов и тромбоцитопении у пациентов, получивших препарат AstraZeneca. Этот риск характерен лишь для пожилых людей, причем в абсолютном выражении он увеличивается слабо», – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Эдинбургского университета Уильям Уайтли.

В апреле 2021 года Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что тромбообразование необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины Vaxzevria от AstraZeneca. Комитет провел анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST) и 24 случаев тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств (EudraVigilance) по состоянию на 22 марта 2021 года. 18 из этих случаев оказались смертельными. Большинство зарегистрированных до сих пор случаев произошло у женщин в возрасте до 60 лет и в течение двух недель после того, как человек получил первую дозу.

В связи с этим ученые занялись поиском побочных эффектов, связанных с вакциной AstraZeneca, а также исследованием механизмов их появления. В частности, немецкие ученые обнаружили, что тромбы могут возникать в результате случайных попаданий вакцины в вены из-за ошибок медсестер при введении прививки.

На данный момент самое масштабное исследование провели Уайтли и его коллеги. В общей сложности, ученые проследили за последствиями вакцинации более 21 млн жителей Великобритании, получивших по две дозы прививки между декабрем 2020 года и мартом 2021 года.

Результаты этих наблюдений исследователи сравнили с тем, как часто возникали разные формы тромбозов среди тех британцев, которые еще не успели пройти курс вакцинации, а также с аналогичными данными до начала пандемии COVID-19. Отмечается, что прививка AstraZeneca почти никак не влияла на вероятность развития большинства форм тромбозов и тромбоцитопении среди молодых и пожилых жителей королевства.

Исключением из этого правила были тромбы, поражавшие внутричерепные вены, что чаще всего происходило среди пациентов в возрасте. В среднем, вакцинация повышала вероятность появления сгустков крови в этих сосудах примерно в 2,2 раза, что не было характерно для непривитых людей и не случалось при использовании вакцины Pfizer. При этом ученые подчеркивают, что подобные формы тромбов возникают крайне редко, из-за чего общее число их носителей выросло относительно слабо, примерно на 1-3 человека на каждый миллион привитых пациентов.

gxpnews