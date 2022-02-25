Некоторые фармдистрибьюторы приостановили отгрузки в аптечные сети

Некоторые российские фармацевтические дистрибьюторы приостановили прием заказов и их отгрузки аптечным сетям в ряде регионов, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов.

По словам Миронова, приостановка обусловлена двумя причинами. Во-первых, сети резко увеличили объем заказов, опасаясь скорого роста цен на лекарства из-за падения рубля и желая приобрести препараты по нынешним ценам. Во-вторых, Миронов не исключает, что дистрибьюторы уже сами начали переоценку.

«Уже сейчас ряд дистрибьюторов закрыл филиалы на прием заказов, на переоценку. Все ожидают роста цен на импортные лекарственные препараты. Это реальность, уже завтра цены вырастут на 10-15%. Мы со своей стороны реагируем соответственно», – написал он.

По его данным, речь идет о крупнейших лекарственных поставщиках — «Пульс», «Гранд Капитал», «Фармкомплект», которые перестали принимать заказы в Москве, а также Астраханской и других областях, сообщает Inc. Russia.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк не исключает, что приостановка отгрузок лекарств носит массовый характер. Он напоминает, что похожая ситуация происходила во время кризиса 2014 года, когда сети также стремились сделать запасы, а поставщики сразу же начали повышать цены.

gxpnews