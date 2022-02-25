Владимир Малинников покидает «Магнит Фарму»

Несколько источников на фармрынке, близких к «Магнит Фарме», сообщили, что 28 февраля станет последним рабочим днем генерального директора компании Владимира Малинникова.

Поиски нового руководителя начались около двух месяцев назад. Предложение рассмотреть вакансию получили несколько топ-менеджеров крупных отечественных фармкомпаний.

Владимир Малинников отказался от комментариев. Vademecum направил запрос в «Магнит».

По информации источников Vademecum, Малинников пока не определился с новым местом работы. Около месяца назад он рассматривал вариант возвращения в «Протек», но переговоры успехом не закончились.

Малинников два года назад, в феврале 2020 года, перешел в «Магнит» на должность гендиректора «Магнит Фармы» – директора формата «Магнит Аптека». До этого менеджер 15 лет проработал в «Протеке».

Малинников начал работать в «Протеке» в 2005 году в качестве управляющего бюджетными продажами региона «Волга», в 2008 году стал его директором. В 2010 году перешел в розничный дивизион «Протека» – аптечную сеть «Ригла», на должность заместителя гендиректора по управлению регионами. С 2011 года работал директором по регионам уже в дистрибьюторском подразделении ЦВ «Протек». С 2013 года был первым заместителем генерального директора ЦВ «Протек».

«Магнит» начал открывать аптеки в 2017 году, а в 2018 году приобрел фармдистрибьютора «СИА» у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Позже «СИА» вместе с аптечным сегментом были интегрированы в подразделение «Магнит Фарма». Сначала его возглавил Сергей Перминов, в 2020 году его сменил Владимир Малинников.

Планы «Магнита» по построению аптечной сети поначалу были масштабными: к 2023 году должно было открыться до 7 тысяч точек рядом с продуктовыми магазинами и «Магнит Косметик». Но уже к концу 2019 года «Магнит» сбавил темпы, сосредоточившись на восстановлении продаж в работающих магазинах. За год с середины 2020 года «Магнит» закрыл почти треть существовавших аптек, на 1 июля 2021 года их было 898.

В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2021 года «Магнит Аптека» заняла 16-ю позицию с выручкой 8,2 млрд рублей.

Фото: Максим Новиков/Vademecum

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