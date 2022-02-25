«Р-Фарм» не сможет выпускать Спутник V на заводе в Германии

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер 23 февраля заявил, что власти региона заморозят производство российской вакцины Спутник V против COVID-19 на заводе R-Pharm Germany (входит в ГК «Р-Фарм») в Иллертиссене, даже если препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Такое решение, по словам Зедер, принято в связи с обострением ситуации между Россией и Украиной. Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер 23 февраля заявил, что власти региона заморозят производство российской вакцины Спутник V против COVID-19 на заводе R-Pharm Germany (входит в ГК «Р-Фарм») в Иллертиссене, даже если препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Такое решение, по словам Зедер, принято в связи с обострением ситуации между Россией и Украиной.

«Р-Фарм» не заключал контрактов на производство вакцины в Германии, сообщил Зедер. Ни в R-Pharm Germany, ни в министерстве здравоохранения Баварии не прокомментировали заявление Зедера.

В апреле 2021 года Зедер говорил, что Бавария приобретет 2,5 млн доз Спутника V после его одобрения EMA. В этом же месяце «Р-Фарм» сообщал о намерении ежемесячно производить порядка 8–10 млн доз российской вакцины на немецком заводе.

Осенью прошлого года «Райффайзенбанк» выдал R-Pharm Germany инвестиционный кредит, предназначенный для развертывания производства различных биофармацевтических препаратов, в том числе вакцин от коронавирусной инфекции и лекарств на основе моноклональных антител. Производитель рассчитывал довести выпуск Спутника V до 150 млн доз в год (12,5 млн доз в месяц).

EMA рассматривает заявку на одобрение Спутника V с марта 2021 года, в Европе препарат до сих пор не зарегистрирован. В конце октября прошлого года информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что EMA вряд ли примет решение об одобрении Спутника V на территории ЕС ранее I квартала 2022 года.

«Р-Фарм» является одной из площадок по производству Спутника V и Спутника Лайт, также фармкомпания выпускает вакцину «Р-Кови», разработанную AstraZeneca. Этот препарат идет на экспорт, его выпуск в гражданский оборот на территории России, как и его регистрация, не планируется.

В октябре 2021 года владелец ГК «Р-Фарм» Алексей Репик рассказывал, что общий объем инвестиций группы в организацию производства вакцин от коронавирусной инфекции превысил $500 млн, из которых около $300 млн – капитальные расходы.

Минздрав РФ зарегистрировал Спутник V 11 августа 2020 года по временной схеме. В феврале 2022 года НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи обновил инструкцию к вакцине: появились новые данные о ее эффективности. Ранее показатель эффективности препарата составлял 91% на основе данных промежуточного анализа КИ. По результатам последней фазы КИ эффективность вакцины составила 70,5%.