ВСП: в 2021 году на госпрограмму «14 ВЗН» было «экстренно» добавлено 8,9 млрд рублей

«В конце 2021 года Правительство РФ в экстренном порядке выделило дополнительное финансирование в размере 8,9 млрд рублей на госпрограмму «14 ВЗН». Это спасло ее, потому что были проведены экстренно необходимые аукционы. Но это временная мера, бюджет, закрепленный в законе о бюджете Российской Федерации, не индексирован в достаточном объеме, его необходимо увеличить», – заявил Жулев.
Он добавил, что дефицит финансирования программы в конечном итоге приведет к тому, что Минздрав РФ не сможет закупать препараты с запасом на следующий год. Если финансирование программы не будет налажено, отметил Жулев, то перебои с поставками препаратов по ней будут год от года повторяться. Председатель ВСП сообщил, что текущий дефицит госпрограммы составляет около 10 млрд рублей, а с учетом переходящего остатка – порядка 18–20 млрд рублей.
Также Юрий Жулев подчеркнул, что решать проблему с недостатком средств на госпрограмму «14 ВЗН» необходимо и потому, что за счет нее через госфонд «Круг добра» планируется решать вопрос федерализации финансирования лечения орфанных заболеваний, пока не включенных ни в какие перечни. Жулев отметил, что «уже сейчас нужно думать о правильном планировании бюджета «Круга добра», его индексации, иначе фонд столкнется с финансовыми трудностями».
Участники заседания экспертного совета указали на необходимость включения в перечень «14 ВЗН» спинально-мышечной атрофии, пароксизмальной ночной гемоглобинурии и других заболеваний, для терапии которых существуют препараты, уже зарегистрированные в России.
На финансирование госпрограммы «14 ВЗН» в бюджете на 2022 год заложено более 66 млрд рублей. В 2021 году на программу было изначально выделено 64,3 млрд рублей.
В апреле 2021 года в Госдуме уже отмечали недофинансирование программы и заявляли о необходимости увеличения ее финансирования. В этом же месяце ВСП обращался в Минздрав и Правительство РФ с просьбой изменить механизм закупки лекарств из номенклатуры «14 ВЗН». ВСП предлагал закупать оригинальные препараты, не имеющие аналогов, минуя аукционы, а также внести изменения в процедуру дозакупки препаратов. Идея реализована не была.
Фото: gazeta.ru