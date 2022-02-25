ВСП: в 2021 году на госпрограмму «14 ВЗН» было «экстренно» добавлено 8,9 млрд рублей

На госпрограмму «14 ВЗН», по которой централизованно закупаются препараты для терапии орфанных заболеваний, Правительство РФ в 2021 году дополнительно выделило 8,9 млрд рублей. Об этом 24 февраля на заседании экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. Изначально на финансирование госпрограммы в 2021 году было направлено 64,3 млрд рублей. На госпрограмму «14 ВЗН», по которой централизованно закупаются препараты для терапии орфанных заболеваний, Правительство РФ в 2021 году дополнительно выделило 8,9 млрд рублей. Об этом 24 февраля на заседании экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. Изначально на финансирование госпрограммы в 2021 году было направлено 64,3 млрд рублей.

«В конце 2021 года Правительство РФ в экстренном порядке выделило дополнительное финансирование в размере 8,9 млрд рублей на госпрограмму «14 ВЗН». Это спасло ее, потому что были проведены экстренно необходимые аукционы. Но это временная мера, бюджет, закрепленный в законе о бюджете Российской Федерации, не индексирован в достаточном объеме, его необходимо увеличить», – заявил Жулев.

Он добавил, что дефицит финансирования программы в конечном итоге приведет к тому, что Минздрав РФ не сможет закупать препараты с запасом на следующий год. Если финансирование программы не будет налажено, отметил Жулев, то перебои с поставками препаратов по ней будут год от года повторяться. Председатель ВСП сообщил, что текущий дефицит госпрограммы составляет около 10 млрд рублей, а с учетом переходящего остатка – порядка 18–20 млрд рублей.

Также Юрий Жулев подчеркнул, что решать проблему с недостатком средств на госпрограмму «14 ВЗН» необходимо и потому, что за счет нее через госфонд «Круг добра» планируется решать вопрос федерализации финансирования лечения орфанных заболеваний, пока не включенных ни в какие перечни. Жулев отметил, что «уже сейчас нужно думать о правильном планировании бюджета «Круга добра», его индексации, иначе фонд столкнется с финансовыми трудностями».

Участники заседания экспертного совета указали на необходимость включения в перечень «14 ВЗН» спинально-мышечной атрофии, пароксизмальной ночной гемоглобинурии и других заболеваний, для терапии которых существуют препараты, уже зарегистрированные в России.

На финансирование госпрограммы «14 ВЗН» в бюджете на 2022 год заложено более 66 млрд рублей. В 2021 году на программу было изначально выделено 64,3 млрд рублей.

В апреле 2021 года в Госдуме уже отмечали недофинансирование программы и заявляли о необходимости увеличения ее финансирования. В этом же месяце ВСП обращался в Минздрав и Правительство РФ с просьбой изменить механизм закупки лекарств из номенклатуры «14 ВЗН». ВСП предлагал закупать оригинальные препараты, не имеющие аналогов, минуя аукционы, а также внести изменения в процедуру дозакупки препаратов. Идея реализована не была.

Фото: gazeta.ru

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