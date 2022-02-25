«Валента Фарм» проведет КИ молнупиравира

Минздрав РФ 24 февраля выдал компании «Валента Фарм» разрешение на проведение III фазы клинических исследований (КИ) молнупиравира – перорального препарата, применяемого для терапии коронавирусной инфекции. Лекарственное средство разработано MSD и Ridgeback Biotherapeutics. В настоящее время регудостоверением на молнупиравир в России обладает только «Промомед». Минздрав РФ 24 февраля выдал компании «Валента Фарм» разрешение на проведение III фазы клинических исследований (КИ) молнупиравира – перорального препарата, применяемого для терапии коронавирусной инфекции. Лекарственное средство разработано MSD и Ridgeback Biotherapeutics. В настоящее время регудостоверением на молнупиравир в России обладает только «Промомед».

Клинические исследования перорального препарата нацелены на оценку фармакокинетических параметров, безопасности, переносимости, а также эффективности против COVID-19. КИ пройдут на базе восьми медучреждений, расположенных в Санкт-Петербурге, Рязани и Екатеринбурге. В них примут участие 404 человека. Исследования будут вестись до 31 декабря 2023 года.

«Валента Фарм» не единственная фармкомпания, ведущая КИ молнупиравира. Их также проводят «Фармасинтез», Обнинская химико-фармацевтическая компания и «Эдвансд Фармасьютикалс».

Первой российской компанией, получившей регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир (ТН Эсперавир), в начале февраля 2022 года стал «Промомед». MSD в этом же месяце подала досье на регистрацию в России оригинального препарата (ТН Лагеврио). С декабря прошлого года переговоры с MSD о локализации производства Лагеврио ведет «Р-Фарм» Алексея Репика.

Молнупиравир наряду с другим пероральным препаратом для терапии COVID-19 (Paxlovid от Pfizer) с декабря 2021 года входит в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда оба препарата были причислены к средствам этиотропного лечения. В феврале текущего года Минздрав РФ обновил временные рекомендации. Ведомство включило схемы с молнупиравиром при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре.

В России также ведутся КИ оригинального Paxlovid от Pfizer и его аналога.