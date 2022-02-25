Фармритейлер из Екатеринбурга будет работать в Краснодарском крае

Аптечная сеть из Екатеринбурга «Радуга» собирается открывать в Краснодарском крае аптеки и развивать дистанционную торговлю лекарственными препаратами. У местных фармритейлеров эта услуга неразвита, считают в компании.

Аптечная сеть «Радуга» (Екатеринбург) сообщила о начале работы в Краснодарском крае. Там, как сообщили «ФВ» в компании, сеть собирается открывать аптеки и развивать дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Фармритейлер рассчитывает на мигрантов и туристов, которые уже привыкли покупать лекарства дистанционно. Первая и единственная пока аптека «Радуга» начала работать в Адлере в мае 2021 года – накануне пляжного сезона. Сеть планирует разместить стационарные точки в Сочи, Красной Поляне и Краснодаре и заняться продажей лекарственных препаратов в ближайших городах и поселках, со временем в круглосуточном режиме. «Краснодарский край нам очень интересен, – поясняет замдиректора «Радуги» по проектной деятельности Николай Яшин. – Мы пристально изучаем экономику региона и его особенности. Присматриваемся к работе потенциальных конкурентов, чтобы учесть их положительный опыт и использовать его в собственной стратегии».

Сеть намерена занимать свободные площади, а также открывать точки на месте существующих аптек региона. Количество точек, планируемых к открытию, и сроки он не уточнил.

По словам Яшина, одна из особенностей региона в том, что доставкой медикаментов нелегально занимаются предприниматели, оказывающие транспортные услуги в Сочи, Адлере, Дагомысе, Лоо и Красной поляне.

В «Радуге» рассчитывают, что компании удастся вытеснить с рынка нелегальных перевозчиков.

Фото: Сеть «Радуга»

Михаил Старков

pharmvestnik