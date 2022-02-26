Власти Италии приостановили сотрудничество с Центром Гамалеи по вакцине «Спутник V»

Власти столичной области Лацио в Италии объявили о приостановке сотрудничества с российским Центром имени Гамалеи по вакцине против COVID-19 из-за событий на Украине. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр здравоохранения области Алессио Д’Амато.

В апреле 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани, расположенный в Риме, подписал меморандум о сотрудничестве с Центром имени Гамалеи. Стороны договорились провести исследования по «Спутнику V», включая сочетание этой вакцины с другими препаратами против коронавируса от AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Для участия в испытаниях планировалось привлечь 600 добровольцев.

Минздрав в январе 2022 года, ссылаясь на результаты исследования Центра имени Гамалеи и Института Спалланцани, сообщал, что ревакцинация «Спутником Лайт» способна защитить человека от варианта коронавируса «Омикрон». В том же месяце сообщалось, что итоги другого исследования, проведенного в итальянском институте, показали более высокую эффективность «Спутника V» против «Омикрона» по сравнению с вакциной Pfizer.

Также в среду, 23 февраля, стало известно, что производство «Спутника V» на заводе «Р-Фарм» в баварском городе Иллертиссен будет заморожено, писал Reuters. Премьер-министр региона Маркус Зедер сообщил, что выпуск вакцины будет прекращен даже в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит ее.

Прошлой весной в «Р-Фарм» заявляли, что планируют запустить производство «Спутника V» в Германии летом 2021 года. EMA рассматривает заявку на одобрение «Спутника V» с марта 2021 года, в Европе препарат на данный момент не зарегистрирован.

События на Украине пока не повлияли на процесс регистрации «Спутника V», рассмотрение заявки продолжается, заявили «Ведомостям» представитель штаб-квартиры ВОЗ в Женеве и представитель EMA. Приезд экспертов ВОЗ в Россию для инспекции заводов, выпускающих вакцину, будет зависеть от оценки безопасности ООН и развития ситуации в регионе.

Григорий Дубов

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