Минпромторг опроверг сообщения о перебоях с поставками лекарств в аптеки России

Минпромторг не подтверждает информацию о перебоях с поставками лекарств в российские аптечные сети и медучреждения, все отгрузки препаратов идут в плановом режиме. Об этом стало известно на совещании Минпромторга с фармацевтическими дистрибьюторами, включая «Пульс», «Гранд Капитал» и «Фармкомплект», сообщается на сайте министерства.

«Что касается «переоценки» лекарственных препаратов, здесь необходимо отметить, что в России осуществляется государственное регулирование предельных отпускных цен производителей на жизненно важные лекарственные препараты», — заявили в Минпромторге.

Эта система исключает возможность превышения предельно установленной наценки на препараты, входящие в Перечень ЖВНЛП, со стороны участников фармрынка. «Также в стране установлена фиксация оптовых и розничных надбавок в зависимости от региона — как на отечественные, так и на иностранные лекарственные препараты», — отметили в министерстве.

В Минпромторге также призвали всех участников фармацевтического рынка воздержаться от спекулятивных настроений. «Инструменты, существующие сегодня на рынке, дают возможность осуществлять бесперебойную поставку лекарственных препаратов на всей территории страны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее аптечные сети пожаловались на приостановку отгрузок лекарств со стороны «Пульса», «Гранд Капитала» и «Фармкомплекта». Как утверждают фармацевтические дистрибьюторы, приостановили прием заказов и их отгрузки в Москве, Астраханской и других областях. В «Гранд Капитале» «ФВ» заявили, что дистрибьютор работает в плановом режиме. В «Сбер Еаптеке» также отрицают информацию о кратном росте цен на отдельные лекарства.

Григорий Дубов

pharmvestnik