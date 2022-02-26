Минздрав указал аптекам на отсутствие прямого запрета на частичный отпуск лекарств

Минздрав разъяснил аптекам, как с 1 марта осуществлять частичный отпуск лекарств по новым правилам. В министерстве указали на отсутствие прямого запрета на «деление» вторичных упаковок в приказе № 1093н.

Минздрав объяснил недопонимание аптек отсутствием в новом приказе об отпуске лекарств нормы о «делении» вторичных упаковок препаратов. Разъяснения изложены в Письме № 25-4/И/2-2643 от 18.02.2022, которое опубликовано на официальном сайте Минздрава Свердловской области. Приказом № 1093н не установлен запрет на деление вторичной упаковки при отпуске лекарственных препаратов, говорится в письме регулятора. Документ вступает в силу 1 марта.

Ведомство также отмечает, что такой функционал реализован в рамках системы МДЛП. Порядок частичного вывода из оборота описывается инструкциями по предоставлению сведения в систему в случае продажи лекарств, их льготного отпуска или выдачи для оказания медпомощи.

Согласно письму, при делении вторичной упаковки лекарственных препаратов следует руководствоваться вышеуказанными требованиями. При этом полное списание препарата возможно только при наличии сведений об их частичном выводе, отмечает министерство.

О возможных проблемах с «поштучным» отпуском лекарств фармрозница заговорила в декабре 2021 года после опубликования нового приказа. Тогда эксперты прогнозировали всплеск жалоб со стороны потребителей.

В связи с возрастающим числом жалоб от аптек Ассоциация индустрии товаров для здоровья инициировала переговоры с Минздравом о подготовке методического письма.

Таисия Кубрина

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