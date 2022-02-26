Takeda заключит сделку на 2 млрд долл. для развития программ генной терапии

Takeda будет сотрудничать с Code Bio для разработки генных терапий с помощью новой технологии. Сумма сделки составит 2 млрд долл.

Takeda заключила партнерское соглашение с компанией Code Bio, сообщает издание PMLive. Таким образом, японский производитель получит права на регистрацию четырех препаратов для лечения редких заболеваний.

В рамках сотрудничества Takeda получит доступ к невирусной платформе доставки генетических препаратов Code Bio 3DNA. Она была изначально предназначена для препаратов, направленных на лечение печени, но компания также заинтересована в использовании этой технологии для лечения заболеваний центральной нервной системы.

Векторы, используемые в 3DNA, основаны на связанных вместе фрагментах синтетической ДНК. Они создают платформу, которая может содержать большую последовательность генов, чем вирусные векторы. По данным компании, они также не вызывают иммунного ответа, который может привести к побочным эффектам.

Согласно условиям сделки, Code Bio будет иметь право на получение от Takeda аванса и платежей за финансирование исследований в размере десятков миллионов долларов. Takeda также будет выплачивать деньги по достижении определенных этапов разработки и коммерциализации, а также многоуровневые лицензионные платежи. Потенциальная стоимость сотрудничества после полной разработки всех четырех программ может составить до 2 млрд долл.

«Как мы надеемся, <это партнерство> позволит нам разработать многодозовые и долговечные генные терапии, которые будут превосходить существующие подходы. Мы стремимся обеспечить функциональное лечение пациентов с редкими генетическими и гематологическими заболеваниями с помощью программ генной терапии нового поколения», — заявил глава отдела разработки лекарств для лечения редких заболеваний Takeda Pharmaceutical Мадху Натараджан.

Николай Соколов

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