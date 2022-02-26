Как фармрынок отреагировал на экономико-политическую ситуацию

В связи с общей геополитической ситуацией фармрынок сообщает о возможных последствиях. СМИ уже отметили рост цен в онлайн-аптеках, а сами аптечные сети заявляют о перебоях в поставках от дистрибьюторов. «ФВ» опросил рынок о том, стоит ли ждать роста цен на лекарства.

Дистрибьюторы, производители и аналитики прокомментировали «ФВ» актуальную ситуацию на фармрынке.

Дистрибьюторы и поставки

24 февраля гендиректор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов заявил в своем Facebook о том, что ряд дистрибьюторов приостановили прием заказов в некоторые регионы для переоценки. Как уточнил Миронов изданию Inc.Russia, к их числу относятся компании «Гранд Капитал», «Пульс» и «Фармкомплект». Заявление Миронова о приостановке отгрузок СМИ также подтвердили «Фармия», «Ассоциация независимых аптек» и «Аптечные традиции».

В «Гранд Капитал» «ФВ» заявили, что дистрибьютор работает в плановом режиме. «Обрабатываются заказы и осуществляются поставки лекарственных препаратов в аптечные учреждения на всей территории Российской Федерации. Никаких ограничений нет», — пояснил дистрибьютор. Сегодня, чтобы удовлетворить возросший спрос аптечных учреждений, прием заказов в «Гранд Капитал» продлили до конца рабочего дня.

Говоря о возможном росте цен на лекарства, в компании отметили, что в РФ функционирует система управления предельными наценками на препараты из перечня ЖНВЛП. «Данная система исключает возможность превышения предельно установленной наценки на препараты, входящие в список ЖВНЛП, со стороны не только «ФК Гранд Капитал», но и других участников рынка», — отметил дистрибьютор.

В целом стоимость препаратов зависит от внутренней ценовой политики компаний-производителей, подчеркнули в «Гранд Капитал». «Большинство контрактов с компаниями-производителями содержит пункты про возможное изменение цены, но в этом случае предусмотрено уведомление партнера об изменении стоимости, которое должно осуществляться не менее чем за 30 календарных дней», — следует из ответа компании.

«ФК Гранд Капитал» призывает всех участников рынка воздержаться от спекулятивных настроений и сохранять профессионализм и спокойствие. Все инструменты, существующие сегодня на рынке, дают возможность не только контролировать, но и осуществлять бесперебойную поставку лекарственных препаратов на всей территории страны», — резюмировал дистрибьютор.

«Все ожидают роста цен на импортные лекарственные препараты. Это реальность, уже завтра цены вырастут процентов на 10—15», — заявлял Миронов 24 февраля. Уже сегодня, 25 февраля, СМИ отметили рост цен на лекарства в онлайн-аптеках, сообщил Shoppers. Сейчас рост цен наблюдается в компаниях «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру». Как отметили в издании, рост цен затронул и лекарства из перечня ЖНВЛП. В «Сбер Еаптеке» отрицают информацию о кратном росте цен на отдельные лекарства. Как рассказали «ФВ» в пресс-службе компании, сейчас на рынке закупок лекарств идут глобальные колебания. «Мы ощущаем эти изменения, однако применяем все возможные меры для сдерживания цен – торговая наценка сети составляет менее 5%», — подчеркнули в интернет-аптеке. Ценообразование на сегмент ЖНВЛП в организации также устанавливается в рамках, разрешенных регулятором, пояснили в «Сбер Еаптеке».

Что говорят производители

Как рассказал «ФВ» президент одного из основных российских производителей фармацевтических субстанций АО «Активный Компонент» Александр Семенов, сейчас компании надеются, что России удастся избежать ограничений в снабжении страны необходимыми интермедиатами, субстанциями, лекарственными препаратами и стандартными образцами из зарубежных источников — Китая, Индии, Европы и Америки. «Если такие ограничения вступят в силу, это может сильно повысить волатильность российской фармы», — пояснил он.

«России в оперативном порядке необходимо запустить процесс диверсификации зависимости от иностранных поставок и очень оперативно сделать то, о чем так долго говорилось на различных конференциях и съездах. Нужно локализовать по полному циклу как минимум стратегические для страны позиции, а также обеспечить выпуск собственных интермедиатов и компонентов для обеспечения внутреннего рынка этими важными продуктами», — уверен он.

«Параллельно важно в кратчайшие сроки валидировать весь социально значимый перечень ЖНВЛП для стандартных образцов, чтобы производить их самим без влияния иностранных поставщиков», — добавил Семенов.

Говоря о росте цен, производитель подчеркнул, что при таком скачке курса в рублях они вырастут, вопрос остается в том, измениться ли стоимость в долларах и других валютах.

«Нам крайне важно сейчас без лишней бюрократии и пространных рассуждений принять меры конкретных преференций для производителей полного цикла: преимущества на государственных торгах, субсидирование части лизинга при создании новых производственных мощностей, а также кредитных ставок, введение налоговых льгот и специальных долгосрочных инвестиционных проектов», — резюмировал Семенов.

Мнение аналитика

Пока участники рынка могут лишь выдвигать гипотезы относительно будущего отрасли, рассказал «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Понятно, что в краткосрочной перспективе мы увидим и ажиотажный спрос в отношении отдельных препаратов и определенные попытки воспользоваться данной ситуацией со стороны не вполне добросовестных участников рынка. Тут может быть и искусственный дефицит и многое другое. Возможны перебои и чисто в силу резких скачков спроса», — отметил аналитик.

Очевидным последствием сложившейся в стране ситуации аналитик считает рост цен на значительную часть ассортимента, поскольку рынок сильно зависит от импорта и колебания курса рубля.

Руслан Мавлиханов

Маргарита Грошева

pharmvestnik