iHerb приостановил доставку в Россию

iHerb временно перестал принимать заказы из России, Белоруссии, Молдавии и с Украины. Компания связывает свое решение с логистическими проблемами.

Интернет-магазин iHerb сообщил, что временно перестал принимать заказы из России, Белоруссии, Молдавии и Украины. В компании пояснили, что это связано с «логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять».

«В связи с перебоями в авиасообщении и невозможностью гарантии доставки покупателям решили приостановить доставку в Россию», — прокомментировали свое решение «ФВ» в компании.

На сайте iHerb уточняется, что если заказ уже обработан и отправлен, то для его доставки может потребоваться до 30 рабочих дней. Если сделать этого не удастся, то заказ будет отменен, а все незавершенные транзакции аннулированы. Денежные средства вернутся на счет в течение 7—10 дней.

Артем Косенок

Оксана Баранова

pharmvestnik