Pfizer попросила прекратить дело о краже документов против бывшей сотрудницы

Pfizer попросила суд прекратить иск против бывшей сотрудницы, которую компания обвинила в краже коммерческой тайны. Ранее женщина пошла на сделку с компанией.

Компания Pfizer и ее бывшая сотрудница Чун Сяо Ли подали совместное ходатайство о прекращении дела о хищении коммерческой тайны, сообщает Endpoints.

В жалобе, поданной осенью в федеральный суд Сан-Диего, Pfizer заявила, что Чун Сяо Ли нарушила соглашение о конфиденциальности, загрузив без разрешения более 12 тыс. файлов в личные учетные записи и устройства с ноутбука компании.

В Pfizer тогда заявили, что накануне своего ухода в отставку она, возможно, получила предложение присоединиться к калифорнийской компании Xencor, занимающейся лечением рака и аутоиммунных заболеваний.

Среди украденных документов, по утверждению Pfizer, находились файлы, связанные с медицинскими исследованиями, мРНК-вакцинами и моноклональными антителами. Там также были отчеты о программах Pfizer по вакцинам и лекарствам, рекомендации, основанные на исследованиях COVID-19, данные по целям компании, стратегиям и срокам клинических разработок.

В Pfizer рассказали, что Ли неоднократно пыталась скрыть факт кражи. К примеру, она использовала подставной ноутбук, чтобы ввести других сотрудников в заблуждение относительно ее действий. В декабре Ли опровергла утверждения о том, что документы содержали медицинские исследования, и заявила, что никогда не собиралась загружать файлы и удалила их.

В своем иске Pfizer потребовала от суда Сан-Диего запретительного судебного приказа, согласно которому Ли не смогла бы ни разглашать коммерческую тайну, ни уничтожать эти файлы, ни «манипулировать» ими.

В декабре «ФВ» сообщал, что Ли согласилась на сотрудничество с Pfizer. Ранее своих бывших сотрудников в краже коммерческих секретов обвинили такие компании как GSK и MSD.

Николай Соколов

pharmvestnik