Суд рассмотрит уголовное дело о картеле на рынке лекарств и медизделий Якутии на 900 млн рублей

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по делу о картельном сговоре, а также незаконной предпринимательской деятельности при поставках лекарств и медизделий в медучреждения региона в 2016–2019 годах. Общий доход от действий шести фигурантов дела следствие оценило в 900 млн рублей. Дело по существу будет рассматривать Якутский городской суд. Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по делу о картельном сговоре, а также незаконной предпринимательской деятельности при поставках лекарств и медизделий в медучреждения региона в 2016–2019 годах. Общий доход от действий шести фигурантов дела следствие оценило в 900 млн рублей. Дело по существу будет рассматривать Якутский городской суд.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В деле присутствует не менее трех эпизодов. По версии следствия, обвиняемые в 2016 году заключили между собой картельный сговор при участии в аукционах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В результате с помощью двух юрлиц и при участии индивидуального предпринимателя участники смогли выиграть более 120 государственных тендеров на общую сумму более 350 млн рублей.

Второй эпизод касается картельного сговора при поставке расходных материалов на сумму более 1,8 млн рублей в 2017 году. Правоохранительные органы считают, что в ходе его исполнения в больницу были поставлены более дешевые и не соответствующие требованиям медицинские товары стоимостью 437 тысяч рублей.

Кроме того, двое фигурантов дела, приходящиеся друг другу супругами, по данным следствия, с 2011 по 2019 год поставляли лекарственные препараты в клиники Якутии без оформления лицензии. Суммарный доход от продаж следствие оценило в 545 млн рублей.

Как следует из картотеки Якутского городского суда, обвиняемыми по делу проходят Михаил и Алена Андросовы, Андрей Габышев, Людмила Голицына, Ренат Малогулов и Павел Мурзин.

Уголовные дела были возбуждены в начале марта 2019 года после проверки региональной прокуратуры, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха и местного УФАС. В ходе расследования были обнаружены факты мошенничества и ограничения конкуренции в виде картельного сговора дистрибьюторов при поставках медизделий и лекарств в медучреждения на общую сумму 3 млрд рублей. Тогда же следственные действия и обыски прошли по 16 адресам, в том числе в офисах поставщиков, медучреждениях, подведомственных региональному Минздраву, и республиканском онкодиспансере.

В середине марта 2019 года суд отправил под домашний арест двух фигурантов – совладельцев компаний «Регион-Столица» и «Мед-Маркет» Михаила Андросова и Рената Малогулова.

Комиссия УФАС по Якутии в декабре 2019 года признала компании ООО «Регион-Столица», ООО «Мед-Маркет», ООО «Фармбаза», а также двух индивидуальных предпринимателей виновными в картельном сговоре при поставке лекарств и медизделий в медучреждения региона.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Регион-Столица» и ООО «Мед-Маркет» на паритетных началах принадлежат Михаилу Андросову и Ренату Малогулову. Выручка первой компании в 2020 году составила 87,6 млн рублей, чистая прибыль – 10,9 млн рублей, вторая компания выручила 20,9 млн рублей в 2020 году и показала убыток в размере 40,1 млн рублей.

Компанией «Фармбаза» владеет Михаил Андросов, в 2020 году дистрибьютор выручил 891,3 млн рублей, чистая прибыль составила 79,3 млн рублей. Объем поставок лекарственных средств по госзаказу составил 641,3 млн рублей.

Алена Андросова владеет 60% компании ООО «Нордфарм», кроме того, она поставляла лекарственные препараты в медучреждения региона на рынке госзаказа как индивидуальный предприниматель. В 2017 году объем контрактов составил 120,8 млн рублей.

Людмила Голицына выступала гендиректором ООО «Нефрологический центр» – компании, которой владел Михаил Андросов (в настоящее время находится в стадии ликвидации), а Андрей Габышев с 2016 по 2020 год возглавлял ООО «Мед-Маркет».