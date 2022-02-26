EMA одобрило бустерную дозу вакцины Pfizer для подростков от 12 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение при необходимости бустерной дозы вакцины Comirnaty подросткам в возрасте с 12 лет, сообщает регулятор.

«Бустерная доза вводится вакцинированным людям для восстановления уровня защиты, который со временем снижается. Комитет по лекарственным средствам для человека считает имеющиеся доказательства достаточными для того, чтобы прийти к выводу, что иммунный ответ на бустерную дозу у подростков будет как минимум таким же, как и у взрослых. Никаких новых опасений относительно безопасности на основе имеющихся данных выявлено не было», — говорится в сообщении.

Теперь вакцина Comirnaty, разработанная американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, рекомендуется на территории ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с пяти лет, а также для бустерной вакцинации для взрослых и подростков с 12 лет.

Кроме того, комитет ЕМА рекомендовал одобрить заявку компании Moderna на включение детей в возрасте 6-11 лет для вакцинации препаратом Spikevax. Данная теперь разрешена в ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с 6 лет, а также бустерной вакцинации взрослых.

gxpnews