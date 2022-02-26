Росатом построит в Обнинске завод по производству радиофармацевтических препаратов

Предприятие Росатома «Русатом Хэлскеа» получило разрешение на строительство завода, который будет производить радиофармацевтические препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), сообщает отраслевое издание ГК.

По словам гендиректора «Русатом Хэлскеа» Натальи Комаровой, в 2022 году планируется окончание нулевого цикла строительства, а через два года – выпуск первой партии продукции.

«Новый завод на площадке НИФХИ имени Карпова в Обнинске существенно увеличит доступность современных радиофармпрепаратов для населения. Там будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода‑131, самария‑153, молибдена‑99 и перспективные радиофармпрепараты на основе лютеция‑177, актиния‑225 и радия‑223», — сказала Комарова.

Также в этом году предприятие готово приступить к серийному выпуску комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс». С помощью этого аппарата будут лечить различные виды новообразований в организме человека. Для этого будет применяться метод дистанционной лучевой терапии, как сам по себе, так и вместе с хирургическим лечением и химиотерапией.

gxpnews