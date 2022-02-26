FDA одобрило применение препарата Jardiance для терапии сердечной недостаточности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Jardiance производства Eli Lilly и Boehringer Ingelheim для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и риска госпитализации взрослых с сердечной недостаточностью, сообщает FiercePharma.

FDA основало свое решение на данных исследования Jardiance III фазы EMPEROR-Preserved, в ходе которого изучалась безопасность препарата и его эффективность при сердечной недостаточности у почти 3 тыс. пациентов. Среди получавших это лекарство в среднем около двух лет только 14% умерли от сердечно-сосудистых причин или были госпитализированы по сравнению с 17% пациентов в группе плацебо.

В 2014 году препарат был одобрен для лечения пациентов с диабетом II типа, в 2021 году – для лечения взрослых с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Расширение показаний для применения препарата позволит ему охватить рынок, составляющий около 6,2 млн человек, сообщает Reuters. При этом Jardiance столкнется с конкуренцией со стороны препарата Farxiga компании AstraZeneca, который также одобрен для пациентов с симптомами сердечной недостаточности.

Выручка Eli Lilly от продажи Jardiance в 2021 году составила почти $1,5 млрд, Farxiga получила принесла AstraZeneca вдвое больше.

gxpnews