RNC Pharma сообщила о минимальной за пять лет динамике поставок импортных фармсубстанций

По итогам 2021 года поставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию в очередной раз побили абсолютные рекорды как в денежном, так и в натуральном выражении. Всего в прошлом году было импортировано 15,8 тыс. тонн фармсубстанций на сумму 195,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). Об этом говорится в отчете RNC Pharma. В то же время рублевая динамика поставок оказалась наименьшей за последние пять лет: относительно 2020 года импорт вырос на 15,9% в рублях. Натуральные показатели прироста также сравнительно небольшие — 5,4% в тоннах. Это тоже минимальные значения последних лет, если не считать отрицательной динамики (–2,5%), которая фиксировалась по итогам 2018 года.

В 2021 году фармсубстанции поставлялись в Россию из 43 стран. Максимальные объемы как в денежном, так и в натуральном выражении приходятся на Китай, вторую строчку занимает Индия. Динамика поставок из Китая относительно результатов 2020 года была ниже среднерыночных показателей, так что доля данного направления корректировалась в сторону снижения. Особенно заметно это было в отношении натуральных величин, доля Китая в тоннах сократилась за год с 54,7% до 52,5%. В то же время натуральные объемы поставок фармсырья из Индии росли с существенным опережением средней динамики, так что здесь фиксируется рост доли с 22,6% до 24,1% (в тоннах).

Общее количество импортированных в Россиию АФИ по МНН также росло — по итогам 2021 года было ввезено 668 наименований, и это тоже абсолютный максимум: так, в 2020 году импортировалось порядка 623 позиций. В ТОР20 с точки зрения денежного объема импорта максимальную динамику показывают панкреатин (рост в 6,8 раз в рублях) и дапаглифлозин (в 4,3 раза). Основным покупателем панкреатина за указанный период стала компания «Верофарм», на которую приходилось почти 78% от денежного объема поставок. Речь идет о производстве препарата Креон, большая часть лекарственных форм которого локализована на белгородской площадке корпорации. Единственным импортером дапаглифлозина выступала «АстраЗенека», фармсубстанция используется в производстве препарата «Форсига», который локализован на собственном предприятии компании в Калужской области. Значительную динамику в 2021 году показал также эноксапарин натрия (рост в 2,6 раза). Его импортировали восемь различных компаний, и по итогам года АФИ стала абсолютным лидером с точки зрения денежного объема импорта. Рост обеспечили компании «Сотекс» и «Санофи», которые закупили 69% от ввезенного объема.

В двадцатке фармсубстанций с точки зрения натурального объема импорта максимальную динамику продемонстрировали лактулоза (+75% в тоннах) и панкреатин (+71%). Основной вклад в поставку лактулозы внес «Верофарм», наращивала объемы импорта также «АВВА Рус». Но лидерами с точки зрения темпов роста импорта все же стали позиции за пределами топа. Так, поставки фавипиравира относительно 2020 года выросли более чем в три раза.

Стоит отметить, что практически 86% всех поставок данной позиции приходится на сырье технического класса чистоты. Основной объем закупили компании «Технология лекарств», «Промомед» и «Братскхимсинтез». Достойны также упоминания такие АФИ, как диклофенак (рост в 2,8 раза) — тут основной объем обеспечил «Синтез», а также магния оротат (в 2,5 раза). Рост поставок обеспечил «Верваг Фарма», который производит «Магнерот» на мощностях российской «Пик-Фарма Лек» в Белгородской области.

Артем Косенок

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