Власти обсудили варианты помощи фармпроизводителям

Депутат Госдумы Александр Петров рассказал, что ему звонят фармпроизводители и заявляют о рисках банкротства. Он уверен, что эту ситуацию можно нивелировать. Советник министра промышленности Алексей Алехин заверил, что у Минпромторга выстроены все цепочки и каналы, ведомство может точечно подходить к решению проблем с дефектурой.

Влияние экономической и геополитической ситуации сегодня, 28 февраля, обсуждали на IV Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям. По словам директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елены Астапенко, закуплена большая часть препаратов по 14 ВЗН, в ряд субъектов начались поставки.

«В настоящий момент перебоев не будет, этот вопрос у нас на контроле», – рассказала она.

Депутат Госдумы Александр Петров рассказал, что «никто не может дать оценку происходящему, ситуация меняется молниеносно, решение принимается по ходу дела».

«Звонят фармпроизводители и говорят, что нам делать, мы банкроты, – поделился он. – И Госдума, и исполнительные власти должны подумать, как мы поддержим те отрасли, которые должны быть в любом случае защищены и поставлять нашему населению лекарства. Мы сделаем все, чтобы ни одного фармзавода в банкротах не было. У нас есть ресурсы Фонда развития промышленности и других фондов, которые позволят текущую деятельность по производству лекарств исполнять. На самом деле ситуация сложная: после ставки 7 – 20 (ставка рефинансирования ЦБ.— Прим. «ФВ»). Банки сегодня, оказывается, начали программу по пересмотру кредитных договоров, которые они раньше выдали этим заводам. Мы должны нивелировать эту ситуацию».

Депутат добавил, что Дума будет заниматься подготовкой законодательства о принудительном лицензировании. «Если любая структура фармацевтическая из-за рубежа прекратит поставлять лекарства или будет поставлять по небесным ценам, мы будем выдавать принудительную лицензию, нам нужно себя обезопасить», – заявил Петров.

Советник министра промышленности и торговли Алексей Алехин отметил, что российской фарме удалось «успешно пройти историю с коронавирусной инфекцией с точки зрения наличия средств в достаточно короткий период». «У нас есть инструменты для поддержки производителей, это и Фонд поддержки развития промышленности, это и работа с зарубежными поставщиками, которую мы можем по линии Минпромторга осуществлять, – перечислил он. – В случае наличия каких-либо задержек с поставками даже нелекарственного препарата, а активных фармсубстанций или вспомогательных веществ, у нас выстроены все цепочки и каналы, мы можем точечно подходить к решению проблем с дефектурой».

По мнению члена Экспертного совета Комитета по охране здоровья Госдумы по редким (орфанным) заболеваниям Дмитрий Кудлай отметил, что источники различного сырья реагентов и реактивов будут перекрыты в ближайшее время. Об этом поставщики уже информируют. «Не все так плохо. Юго-Восточная Азия, Ближний Восток протянут руку помощи. Сейчас важно внести в регистрационные досье дополнительные источники сырья», – подчеркнул он.

Елена Калиновская

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