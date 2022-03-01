США ввели санкции против РФПИ и его главы

Минфин США ввело санкции против РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева. Ведомство называет фонд «символом российской клептократии».

Министерство финансов США ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его руководителя Кирилла Дмитриева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В пресс-релизе Минфина США указывается, что фонд рассматривается как институт, при помощи которого Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе. В Вашингтоне указали, что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа. Ведомство называет РФПИ «символом российской клептократии».

О решении ввести блокирующие санкции против РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева стало известно 26 февраля. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки называла РФПИ «суверенным фондом национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом».

РФПИ занимается в том числе экспортом вакцины от коронавируса «Спутник V». Она одобрена к применению в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Артем Косенок

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