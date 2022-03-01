Biocon приобретет за 3,3 млрд долл. активы Viatris

Компания Biocon заключила с Viatris соглашение о приобретении ее биоаналогового подразделения. Сумма сделки составит до 3,3 млрд долл.

Компания Biocon Biologics Limited (BBL) объявила сегодня о заключении соглашения с Viatris. По условиям этой сделки Biocon Biologics приобретет подразделение Viatris, занимающееся биоаналоговыми препаратами. Об этом сообщается на сайте компании.

Viatris получит в целом до 3,3 млрд долл., включая денежные средства в размере до 2,3 млрд долл. и обязательно конвертируемые привилегированные акции (CCPS) Biocon на сумму 1 млрд долл.

Biocon получит комплексное портфолио, включающее ассортимент коммерческих инсулиновых препаратов, биоаналогов в области онкологии и иммунологии, а также несколько других биоаналогов, находящихся в стадии разработки. На данный момент BBL также имеет доступ к портфелю вакцин благодаря ранее объявленному партнерству с Serum Institute Life Sciences (SILS).

«Это приобретение носит трансформационный характер и позволит создать уникальное, полностью интегрированное, ведущее в мировом масштабе предприятие по производству биоаналогов, — заявила исполнительный председатель Biocon Biologics Киран Мазумдар-Шоу. — Наше давнее глобальное партнерство с Viatris позволило нам добиться многих успехов, установив новые ориентиры для мировой индустрии биоаналогов».

По ее словам, сделка позволит Biocon Biologics создать надежную коммерческую структуру на развитых рынках США и Европы.

Николай Соколов

pharmvestnik