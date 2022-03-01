Госдума готовит документы о принудительном лицензировании лекарств на случай прекращения их поставок в Россию

Комитет Государственной думы по охране здоровья будет разрабатывать законодательные акты, смягчающие условия выдачи принудительных лицензий на производство защищенных патентами лекарств. Лицензии разрешат выдавать российским производителям в случае прекращения поставок импортных препаратов в Россию или существенного повышения цен на них.

«Мы будем сейчас заниматься прежде всего, видимо, вопросами подготовки законодательства о принудительном лицензировании. И если любая фармацевтическая структура из-за рубежа прекратит поставлять лекарства или будет их поставлять по «небесным» ценам для России, мы будем выдавать принудительную лицензию. Нам нужно себя обезопасить – это факт. И не мы первые начали. Вопрос санкций – это действительно серьезная вещь, нельзя к нему относиться поверхностно, мы должны предусматривать все самые негативные сценарии и обеспечить наших пациентов лекарствами», – заявил депутат Госдумы Александр Петров на IV Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям.

Сейчас, согласно Гражданскому кодексу РФ, правительство вправе выдать принудительную лицензию на производство лекарств «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан».

Изначально в кодексе содержалось условие «в интересах обороны и безопасности». Поправки, расширяющие возможность применения соответствующей статьи ГК, были утверждены в апреле 2021 года.

Пока статья кодекса о принудительном лицензировании была задействована лишь однажды. В конце 2020 года Правительство РФ выпустило распоряжение, разрешающее «Фармасинтезу» производить и продавать дженерик ремдесивира. Оригинальный препарат Веклури производит Gilead Sciences, на тот момент он был зарегистрирован в России и защищен патентами. Ремдесивир применяется в борьбе с COVID-19. Распоряжение действовало год, но в конце 2021 года было продлено еще на год.

Аптечные сети 24 февраля сообщили о том, что дистрибьюторы ограничивают отгрузки, чтобы повысить цены на лекарства. В Минпромторге приостановку отгрузок опровергли. Портал Shopper’s 25 февраля зафиксировал рост цен по отношению к предыдущему дню на некоторые товары на платформах «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру». В «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру» объяснили рост повышением закупочных цен, наценка со стороны сети не менялась.

Курс доллара с 24 февраля вырос на 16,3%, официальный курс на 1 марта – 93,6 рубля. ЕС 28 февраля полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Фото: dumatv.ru

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