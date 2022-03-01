Итоги 2021: Лекарства дорожают, но медленнее общей инфляции

По итогам 2021 года фармрынок вырос на 16% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост показал сегмент госзакупок, а драйвером рынка опять стал COVID-19. Об этом и других итогах года говорится в годовом отчете аналитической компании DSM Group.

Рост цен на лекарственные препараты оказался существенно ниже общей инфляции 2021 года: в целом по стране она составила 8,4%, а цены на лекарственные препараты повысились лишь на 3,7% (для сравнения, на продовольственные товары — 10,4%).

Общая емкость фармрынка в 2021 году без учета закупок вакцин от COVID-19 составила 2 295 млрд. руб. в ценах конечного потребления (с учетом закупок вакцин — 2 375 млрд. руб.). Это на 16% больше, чем в 2020 году. На аптечные продажи пришлось 1 455,5 млрд. руб., (+3,5% к 2020 году), на госзакупки — 839,7 млрд. руб. (+33% к 2020 году).

Как видно, значительно увеличилась доля госсегмента, в 2021 году на него пришлось 41,6%, в 2020 эта доля составляла 35,9%, а в 2019–36,1%. Госсегмент растет прежде всего за счет госпитальных закупок: их доля увеличилась в 2021 году на 47% (586 млрд. руб.). Рост в госпитальных закупках заметен не только в деньгах, но и в упаковках (+5%). В структуре госпитальных закупок на федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями пришлось 23% в денежном выражении, 6% — на ФЦП ВИЧ и гепатит, на фонд «Круг добра» — 4%, на нацкалендарь профилактических прививок – 3%, а на федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 2%. 62% в денежном выражении пришлись на «остальное». Если говорить о продажах в упаковках, то на «остальное» в системе госпитальных закупок пришлось 93%. 30% прироста дал в прошлом году госпитальным закупкам COVID -19. В госпитальных закупках, как и в программе РЛО и льготном лекарственном обеспечении (ЛЛО) на импортные препараты тратится существенно больше денег, чем на локализованные. Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 9%, в деньгах на них приходится больше половины государственных средств.

Если говорить про аптечный сегмент, то на парафармацевтику пришлось 1166,2 млрд. руб. (+3,4% к 2020 году), а на коммерческий сегмент лекарственных препаратов — 289, 3 млрд. руб. (+4%). В упаковках же уровень потребления оказался ниже 2020 года, то есть рынок рос за счет повышения стоимости. В среднем стоимость упаковки, а 2021 год увеличилась на 12%, при этом цены начали расти только к концу года. Одновременно произошел рост доли дорогостоящих препаратов относительно 2020 года: «дорогой» сегмент вырос и в рублях, и в упаковках (в рублях препараты свыше 500 рублей за упаковку выросли на 11% к 2020 году, а в упаковках — на 9%).

Драйвером рост остался COVID-19: противовирусные, жаропонижающие, противомалярийные препараты, антибиотики и антикоагулянты активно росли с мая, достигли пика в октябре и немного просели в ноябре-декабре. Остальные препараты резких колебаний роста не показывали

Быстрее росли продажи Rx- препаратов и в упаковках они вернулись на уровень 2020 года. ЖНВЛП-препараты показали рост летом 2021 года, а не-ЖНВЛП препараты дорожали в 2 раза сильнее, чем рынок в среднем.

Росли и локализованные препараты, а импортные зато показали меньшее падение в упаковках.

Тройка крупнейших производителей осталась неизменной по сравнению с 2020 годом: Bayer, «Отисифарм» и Novartis. При этом если первые два в рублях выросли (на 1,6% и 5,6% соответственно), то Novartis упал на 5,9%. Stada и Sanofi поменялись местами в ТОП-5: Stada поднялась на одно месо рейтинга, потеряв в рублях 1,4%, а Sanofi оказалась на 5м месте, с потерей 7,1%.

Самую впечатляющую положительную динамику по приросту в рублях (из ТОП-1000 по объему) показали в 2021 году «Велфарм» — 223,7%, «Лекфарм» — 90,9% и «Промомед» — 78,4%.

Продолжается рост eCom – по сравнению с 2020 годом сегмент вырос на 36% и составил 126, 4 млрд. руб. Доля его в общих продажах все еще не велика — в прошлом году она составила 8,7%, а годом ранее — 6,6%. Но в Москве в декабре 2021 года доля eCom на аптечном рынке превысила 20%. Самая высокая доля в аптечном eCom у селективной косметики и изделий медназначения (13,8% и 14,1% соответственно), на третьем месте БАД — 12,4%.

gxpnews