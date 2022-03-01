Минздрав отозвал регистрацию 44 препаратов

Минздрав отменил действия регистрационных удостоверений более 40 лекарственных препаратов и четырех фармсубстанций. Среди исключенных лекарств стимулятор лейкопоэза «Нейпоген» и гастропротекторное средство «Вентер».
Минздрав принял решения об отмене регистрации 44 лекарственных препаратов. Также из реестра исключены четыре фармсубстанции. Как сообщается на сайте ГРЛС, заявления об отзыве регистрации подали производители и их уполномоченные юридические лица.
Принято решение отменить государственную регистрацию лекарственных препаратов:
- «Кальций-Д3 Актавис», таблетки жевательные (мятные, шоколадные), производитель «ПТ Актавис» (Индонезия), РУ — ЛСР-006120/10 от 30.06.2010 выдано «Актавис Групп АО» (Исландия);
- «Кандибене» (клотримазол) , раствор для наружного применения, 1 %, производитель «Меркле ГмбХ» (Германия), РУ — П N015523/02 от 06.03.2009 выдано «Ратиофарм ГмбХ» (Германия) от 06.05.2010;
- «Карведилол ШТАДА» (карведилол), таблетки, 12,5 мг, 25 мг, производитель ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — Р N001581/01 от 12.05.2008 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Кординорм» (бисопролол), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, производитель «Каталент Германия Шорндорф ГмбХ» (Германия), РУ — ЛСР-001043/08 от 26.02.2008 выдано «Актавис Групп ПТС ехф» (Исландия);
- «Амбросан» (амброксол), раствор для приема внутрь, 7,5 мг/мл, производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия), РУ —ЛП-001046 от 21.10.2011 выдано «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия);
- «Онириа» (золпидем), капли для приема внутрь, 10 мг/мл, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛП-002277 от 15.10.2013 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия).
- «Нейпоген» (филграстим), раствор для подкожного введения, производитель «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды) / ООО «Добролек» (Россия), РУ — П N011221/02 от 09.06.2010 выдано «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды);
- «Мимпара» (цинакальцет), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 60 мг, 90 мг, производитель «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды) / ООО «Добролек» (Россия), РУ —ЛСР-001784/08 от 17.03.2008 выдано «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды);
- «Меморель» (мемантин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, производитель ООО «Хемофарм» (Россия) / ООО «Скопинфарм» (Россия), РУ — ЛП-000758 от 29.09.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Мамифол» (фолиевая кислота), таблетки, 0,4 мг, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛС-002247 от 04.05.2010 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия)
- «Лидокаин» (лидокаин), раствор для инъекций, 20 мг/мл, производитель ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), РУ — П N014235/01 от 12.05.2008 выдано ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия);
- «Дорипрекс» (дорипенем), порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, производитель «Фарма Пэкеджинг Солюшенс» (США), РУ — ЛСР-004580/08 от 17.06.2008 выдано «Шионоги энд Ко, Лтд.» (Япония);
- «Ксумапар» (парацетамол), гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 1 г, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛСР-004524/10 от 21.05.2010 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Антралив» (фосфолипиды), капсулы, 300 мг, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛСР-005768/10 от 23.06.2010 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Комбивир» (зидовудин + ламивудин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг + 150 мг, производитель «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.» (Польша), РУ — П N016050/01 от 13.11.2009 выдано «ВииВ Хелскер Великобритания Лимитед» (Великобритания);
- «Антабус» (дисульфирам), таблетки шипучие, производитель «Кемвелл Биофарма Пвт. Лтд.» (Индия), РУ — ЛСР-005928/08 от 28.07.2008 выдано «Актавис Групп ПТС ехф» (Исландия);
- «Скинлайт» (мометазон + гепарин натрия), крем для наружного применения, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛП-000924 от 18.10.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Делецит» (холина альфосцерат), раствор для инфузий и внутримышечного введения, производитель «Биологичи Италия Лабораториез С.Р.Л.» (Италия), РУ — ЛП-001536 от 27.02.2012 выдано ООО «ИТФ» (Россия);
- «Делецит» (холина альфосцерат) Капсулы, 400 мг, производитель «Каталент Италия С.п.А» (Италия), РУ — ЛП-001577 от 07.03.2012 выдано ООО «ИТФ» (Россия);
- «Ифенек» (эконазол), раствор для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/01 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Ифенек» (эконазол), крем для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/03 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Ифенек» (эконазол), порошок для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/04 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Ифенек» (эконазол), суппозитории вагинальные, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/02 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Ринивира» (осельтамивир), капсулы, 75 мг, производитель ЗАО «Сантоника» (Литва), РУ — ЛП-005967 от 06.12.2019 выдано ЗАО «Сантоника» (Литва);
- «Диспланор» (цисплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшного введения, производитель «Синдан-Фарма С.К С.р.Л.» (Румыния), РУ — ЛСР-005213/10 от 07.06.2010 выдано «Актавис Групп АО» (Исландия);
- «Римекор» (триметазидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, производитель, ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — ЛС-000611 от 10.06.2010 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Рилептид» (рисперидон), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, производитель ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), РУ — ЛС-001392 от 23.08.2010 выдано ЗАО «Фармацевтический завод ГИС» (Венгрия);
- «Рибапег» (рибавирин), таблетки, 200 мг, производитель АО «Макиз-Фарма» (Россия) / АО «Хемофарм» (Россия), РУ — Р N002117/02 от 15.07.2009 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Ревалид-Тева» (поливитамины + прочие препараты), капсулы, производитель «Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани» (Венгрия), РУ — П N011302/01 от 27.08.2010 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль);
- «Раствор для перитонеального диализа с глюкозой и низким содержанием кальция» (растворы для перитонеального диализа), раствор для перитонеального диализа с глюкозой, производитель «Биеффе Медитал С.п.А» (Италия), РУ — П N013325/01 от 17.03.2008 выдано «Биеффе Медитал С.п.А» (Италия);
- «Проктоседил М» (МНН отсутствует), капсулы ректальные, производитель «Санофи Индия Лимитед» (Индия), РУ — П N012168/01 от 13.04.2009 выдано «Санофи Индия Лимитед» (Индия);
- «Ацизол» (цинка бисвинилимидазола диацетат), капсулы, 120 мг, производитель АО «Макиз-Фарма» (Россия), РУ — ЛС-001061 от 23.06.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Батрафен» (циклопирокс), лак для ногтей, производитель «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия), РУ — П N014937/02 от 24.03.2009 выдано «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия);
- «Флексен» (кетопрофен), капсулы, 50 мг, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/01 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Флексен» (кетопрофен), гель для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/03 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Флексен» (кетопрофен), суппозитории ректальные, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/02 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия);
- «Гастал Ликво» (алгелдрат + магния гидроксид), суспензия для приема внутрь, производитель «Меркле ГмбХ» (Германия), РУ — ЛП-004132 от 08.02.2017 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль);
- «Урокиназа медак» (урокиназа), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, производитель «Медак ГмбХ» (Германия), РУ — ЛСР-008309/08 от 21.10.2008 выдано «Медак ГмбХ» (Германия);
- «Инфиджо» (дапоксетин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — ЛП-005621 от 01.07.2019 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Тевабон» (МНН отсутствует), таблеток и капсул набор, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль), РУ — ЛСР-008970/10 от 31.08.2010 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль);
- «Валз Комби» (амлодипин + валсартан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель «Плива Хрватска д.о.о.» (Хорватия), РУ — ЛП-004903 от 29.06.2018 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль);
- «Вентер» (сукральфат), таблетки, 1 г, производитель АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), РУ — П N014017/01 от 12.2007 выдано АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения);
- «Фунготербин» (тербинафин), спрей для наружного применения, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛС-002681 от 05.04.2012 выдано АО «Нижфарм» (Россия);
- «Цисагаст» (омепразол), капсулы, производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия), РУ — ЛСР-010917/09 от 31.12.2009 выдано «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия)
Также ведомство отменило регистрацию четырех фармсубстанций:
- Ампициллина тригидрат, субстанция, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: P N000684/01от 21.11.2007
- Карбидопа, субстанция-порошок, производитель Сикор Сочьета Италиана Кортикостероиди, С.р.л., Италия, номер реестровой записи: ФС-001627 от 20.03.2017
- Амфотерицин В, субстанция-порошок, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: Р N003065/02 от 22.12.2008
- Мелоксикам, полуфабрикат-раствор, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: ФС-000014 от 15.11.2010
Вероника Догузова
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