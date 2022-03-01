Минздрав отозвал регистрацию 44 препаратов

Минздрав отменил действия регистрационных удостоверений более 40 лекарственных препаратов и четырех фармсубстанций. Среди исключенных лекарств стимулятор лейкопоэза «Нейпоген» и гастропротекторное средство «Вентер».

Минздрав принял решения об отмене регистрации 44 лекарственных препаратов. Также из реестра исключены четыре фармсубстанции. Как сообщается на сайте ГРЛС, заявления об отзыве регистрации подали производители и их уполномоченные юридические лица.

Принято решение отменить государственную регистрацию лекарственных препаратов:

Также ведомство отменило регистрацию четырех фармсубстанций:

Ампициллина тригидрат, субстанция, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: P N000684/01от 21.11.2007 Карбидопа, субстанция-порошок, производитель Сикор Сочьета Италиана Кортикостероиди, С.р.л., Италия, номер реестровой записи: ФС-001627 от 20.03.2017 Амфотерицин В, субстанция-порошок, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: Р N003065/02 от 22.12.2008 Мелоксикам, полуфабрикат-раствор, производитель ОАО «Синтез», Россия, номер реестровой записи: ФС-000014 от 15.11.2010

Вероника Догузова

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