ФАС разработала методику установления цен на ПЦР-тестирование на COVID-19

Частные лаборатории, проводящие ПЦР-тестирование на COVID-19, должны будут привести цены на оказание этих услуг в соответствие с методикой ФАС. Об этом сообщается в письме антимонопольной службы для медорганизаций.

ФАС России разработала методику установления цен частными медорганизациями на ПЦР-тестирование на COVID-19. Письмо ФАС с методикой для медучреждений опубликовано на сайте Минздрава Забайкальского края.

Документ предназначен для использования медучреждениями при установлении цены на проведение исследования по выявлению возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции. До 21 марта 2022 года ФАС проверит медорганизации и выяснит, соответствуют ли цены на ПЦР-тестирование нормативам методики.

В начале февраля генпрокурор России Игорь Краснов распорядился проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования на COVID-19 в медучреждениях, а также цены на продаваемые в аптеках тесты. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ о росте цен на тестирование. Позднее в ФАС выяснили, что в некоторых регионах стоимость сдачи тестов в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медпомощи по базовой программе ОМС.

В Госдуме также предлагали применить к продающимся в аптеках экспресс-тестам на COVID-19 механизм госрегулирования цен на ЖНВЛП.

Григорий Дубов

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