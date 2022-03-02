Viatris урегулировала иски по подавлению конкуренции для устройства EpiPen

Viatris выплатит 264 млн долл. по последнему оставшемуся иску по поводу ограничения конкуренции для EpiPen.

Производитель лекарственных средств Viatris, ранее известный как Mylan, заявил о том, что согласился выплатить 264 млн долл. для урегулирования группового иска. В этом иске компанию обвиняли в организации схемы по устранению дженериковой конкуренции устройству EpiPen. Об этом сообщает Reuters.

EpiPen представляет собой портативное устройство, которое направлено на лечение опасных для жизни аллергических реакций путем автоматического ввода дозы адреналина.

Решение положит конец судебному процессу, который начался после решения Mylan в 2016 году поднять прейскурантную цену на пару EpiPen со 100 до 600 долл. На возбуждении дела настаивали потребители и страховщики.

В иске Mylan и Pfizer, производивших EpiPen, обвинялись в широкомасштабной кампании по подавлению конкуренции для препарата, что позволило им сохранить монополию на рынке. Дело должно было быть передано в суд в этом месяце, и истцы требовали возмещения убытков в размере 1 млрд долл. При этом в соответствии с антимонопольным законодательством некоторых штатов сумма могла бы быть многократно увеличена.

Окружной судья США Дэниел Крэбтри в Канзас-Сити в прошлом году отклонил большую часть иска против Mylan, оставив только обвинение, касающееся урегулирования патентного спора 2012 года с производителем дженериков Teva Pharmaceutical Industries.

Истцы утверждали, что ответчики заключили с Teva незаконное соглашение. Оно подразумевало выплаты за задержку выхода на рынок дженериков, что позволило Mylan поднять цену на свой продукт, не опасаясь конкуренции.

Teva и Pfizer отрицают правонарушения. В прошлом году Pfizer согласилась со своей стороны выплатить 345 млн долл.

Николай Соколов

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