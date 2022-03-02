Arbutus и Genevant обвинили Moderna в нарушении патентных прав

Компании Arbutus и Genevant подали против Moderna иск, обвинив ее в нарушении патентных прав на вакцину от COVID-19.

Компании Arbutus Biopharma и Genevant Sciences подали иск против Moderna, касающийся нарушения компанией патентных прав на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает издание PharmaLive.

Иск касается липидных частиц нуклеиновой кислоты и методов их использования. Arbutus также указывает на ключевое значение разработанной ею системы доставки мРНК-препаратов для повышения их безопасности и эффективности.

Компания заявляет, что ее ученые вместе с Genevant потратили годы на «разработку и совершенствование» технологии доставки липидных наночастиц (LNP), лицензия на которую была предоставлена ​​нескольким сторонним предприятиям. В технологии LNP, разработанной компаниями, используются микроскопические частицы, которые защищают молекулы РНК при их доставке в организм.

При этом Arbutus заявила, что она вместе со своим партнером Genevant не стремится предотвратить продажу или распространение вакцины, которая уже введена сотням миллионов людей по всему миру. Вместо этого компании добиваются «справедливой компенсации» за использование запатентованных технологий.

Президент и главный исполнительный директор Arbutus Уильям Коллиер заявил, что технология, патентные права на которую, по его словам, нарушила компания, «была разработана с большими усилиями и большими затратами, без которых вакцина Moderna против COVID-19 не достигла бы успеха».

«Moderna отрицает эти обвинения и будет энергично защищаться от претензий Genevant в суде. Наша вакцина против COVID-19 является результатом многолетних новаторских исследований и разработок», — говорится в сообщении компании по поводу иска.

Николай Соколов

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