Суд отказался приобщать к делу экс-губернатора Библию от Шпигеля

Басманный суд отклонил жалобу защиты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приобщить к делу Библию 1913 года издания. Адвокаты утверждают, что именно книгу, а не взятку он получил в подарок от основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля.

Басманный суд Москвы признал законным решение следователя, который отказался приобщать к делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Библию издания 1913 года. Защита чиновника пыталась оспорить это решение, сообщает «Коммерсантъ». По мнению адвокатов, он получил от основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля именно раритетную книгу, а не взятку.

На допросе в сентябре 2020 года Белозерцев сообщил, что бизнесмен передал ему в белом пакете не взятку в размере 20 млн руб., а антикварную книгу, изданную в Синодальной типографии Санкт-Петербурга. Защита также указывает, что деньги у экс-губернатора так и не нашли. Книга была приложена адвокатами к протоколу допроса и передана следователю. Однако тот отказался приобщить ее к уголовному делу, аргументировав это тем, что слова обвиняемого «опровергаются собранными доказательствами».

В марте прошлого года были задержаны Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор компании «Фармация» Антон Колосков. Их обвиняют в передаче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в виде 20 млн руб. и дорогостоящих часов. Также СМИ сообщили, что, по версии следствия, основатель «Биотэка» давал бывшему губернатору взятку, оплатив поездки главы региона из Москвы в Санкт-Петербург на Mercedes с личным шофером. Их стоимость эксперты оценили почти в 167 тыс. руб.

В апреле прошлого года сообщалось, что Белозерцев признался в получении 20 млн руб. от бизнесмена, но заявил, что взятки не брал. По словам экс-губернатора, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Артем Косенок

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