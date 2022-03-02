RNC Pharma сообщила о сокращении натурального объема импорта ветеринарных вакцин

Аналитическая компания RNC Pharma сообщила о снижении натурального объема импорта ветеринарных вакцин. По итогам 2021 года он достиг 15 млрд руб.
Суммарный объем импорта ветеринарных вакцин в Россию без учета поставок из стран ЕАЭС по итогам 2021 года достиг 15 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки). К такому выводу пришли аналитики RNC Pharma. Отчет компании есть в распоряжении «ФВ».
За минувший год рублевый объем поставок практически не изменился, показатель прироста зафиксирован на уровне 0,5% при проведении расчетов в рублях. А с учетом достаточно высокого уровня инфляции на ветеринарном рынке по итогам прошлого года в натуральном выражении поставки сокращались. Так, относительно 2020 года импорт вакцин уменьшился на 5,1% в упаковках, всего по итогам прошлого года в страну было ввезено порядка 6,1 млн упаковок. Динамика в дозах при этом сокращалась еще большими темпами — 20,5%, всего за год было ввезено 18,1 млрд доз.
Стоит отметить, что сокращение поставок происходит уже второй год подряд. Однако если в 2020 году это объяснялось значительными запасами, которые делали компании в конце 2019 года, то сейчас фактический объем поставок по количеству доз сократился до показателей 2015—2016 годов. Тогда объем импорта не превышал 17,7 млрд доз.
Так же заметно различались объемы и динамика поставок ветеринарных вакцин по типам животных. В общем объеме импорта доминируют препараты для сельскохозяйственных животных (СХЖ). На них в 2021 году приходилось 89% от общего денежного объема поставок и порядка 99,9% от общего количества ввезенных доз. Показатели прироста тоже различны, денежный объем вакцин для СХЖ в 2021 году вырос всего на 0,2% в рублях, поставки продукции для мелких домашних животных (МДЖ) увеличились на 3,3%. Правда, при расчетах в дозах динамика относительно 2020 года отрицательная по обеим группам (-20,5% и -16,4% соответственно).
Рейтинг торговых марок с максимальными денежными объемами импорта за 2021 год возглавили два препарата компании «МСД». Прежде всего линейка «Нобилис», в которой максимальный объем приходился на вакцины против инфекционного бронхита кур «Нобилис IB Ma5» и «Нобилис IB 4/91». А также «Порцилис», в рамках которой лидировали препараты для профилактики репродуктивно-респираторного синдрома свиней («Порцилис PRRS»). Причем если общие поставки линии «Нобилис» за год сократились на 8% в рублях, то динамика импорта «Порцилиса» прибавила сразу 25%.
Максимальными темпами роста поставок в топе характеризовался «Ингельвак» компании «Берингер Ингельхайм», общий объем поставок по торговой марке вырос относительно результатов 2020 года в 27 раз. Наибольший вклад в общую динамику по линейке внес «Ингельвак Циркофлекс», применяющийся для профилактики цирковирусной инфекции свиней. Значительный прирост по итогам 2021 года также показала вакцина против парвовирусной инфекции, рожи и лептоспироза свиней «Фарошур» («Зоэтис»). Здесь рублевые объемы поставок выросли в 4,8 раза.
В отношении препаратов, применяющихся для профилактики инфекционных заболеваний у непродуктивных животных, в топе с точки зрения денежного объема поставок представлен только «Нобивак» («МСД»), общий объем импорта препарата за год вырос на 35%. Здесь по итогам отчетного периода лидировал «Нобивак RABIES» (вакцина против бешенства животных). Второй результат по препаратам для МДЖ демонстрирует «Эурикан», но поставки препарата за год сократились практически на 64%. В итоге в двадцатку данная вакцина попасть не смогла.
ТОР20 ТМ ветеринарных вакцин по объемам импорта в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) по итогам 2021 года
|№
|ТМ
|Корпорация
|Доля в 2021 году, %, руб.
|Динамика 2021/2020, %, руб.
|1
|«НОБИЛИС»
|МСД
|9,5
|-8
|2
|«ПОРЦИЛИС»
|МСД
|8,7
|25
|3
|«ИНГЕЛЬВАК»
|БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
|8,6
|2599
|4
|«НОБИВАК»
|МСД
|7,9
|35
|5
|«СЕВАК»
|СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ
|5,9
|30
|6
|«ВЕКТОРМУН»
|СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ
|3,4
|-56
|7
|«ТАБИК»
|ФИБРО АНИМАЛ ХЕЛС
|3,3
|-20
|8
|«СУВАКЦИН»
|ЗОЭТИС
|3,1
|-16
|9
|«АВИПРО»
|ЭЛАНКО
|2,9
|19
|10
|«ВИРСИН»
|БИОВАК ЛТД
|2,9
|72
|11
|«БОВИЛИС»
|МСД
|2,3
|195
|12
|«РОТАВЕК»
|МСД
|2,1
|76
|13
|«ЮНИСТРЕЙН РРСС»
|ЛАБОРАТОРИОС ХИПРА
|2,0
|-11
|14
|«ХИПРАБОВИС»
|ЛАБОРАТОРИОС ХИПРА
|2,0
|30
|15
|«АВИНЬЮ»
|БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
|1,7
|172
|16
|«ПУЛВАК»
|ЗОЭТИС
|1,6
|-36
|17
|«ФАРОШУР»
|ЗОЭТИС
|1,6
|382
|18
|«ЦИРКОВАК»
|СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ
|1,5
|116
|19
|«БОВИ-ШИЛД»
|ЗОЭТИС
|1,4
|83
|20
|«ЭРИСЕНГ»
|ЛАБОРАТОРИОС ХИПРА
|1,4
|25
|Источник: RNC Pharma: АБД импорт ветеринарных ЛП в Россию.
Артем Косенок
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