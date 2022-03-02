RNC Pharma сообщила о сокращении натурального объема импорта ветеринарных вакцин

Аналитическая компания RNC Pharma сообщила о снижении натурального объема импорта ветеринарных вакцин. По итогам 2021 года он достиг 15 млрд руб.

Суммарный объем импорта ветеринарных вакцин в Россию без учета поставок из стран ЕАЭС по итогам 2021 года достиг 15 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки). К такому выводу пришли аналитики RNC Pharma. Отчет компании есть в распоряжении «ФВ».

За минувший год рублевый объем поставок практически не изменился, показатель прироста зафиксирован на уровне 0,5% при проведении расчетов в рублях. А с учетом достаточно высокого уровня инфляции на ветеринарном рынке по итогам прошлого года в натуральном выражении поставки сокращались. Так, относительно 2020 года импорт вакцин уменьшился на 5,1% в упаковках, всего по итогам прошлого года в страну было ввезено порядка 6,1 млн упаковок. Динамика в дозах при этом сокращалась еще большими темпами — 20,5%, всего за год было ввезено 18,1 млрд доз.

Стоит отметить, что сокращение поставок происходит уже второй год подряд. Однако если в 2020 году это объяснялось значительными запасами, которые делали компании в конце 2019 года, то сейчас фактический объем поставок по количеству доз сократился до показателей 2015—2016 годов. Тогда объем импорта не превышал 17,7 млрд доз.

Так же заметно различались объемы и динамика поставок ветеринарных вакцин по типам животных. В общем объеме импорта доминируют препараты для сельскохозяйственных животных (СХЖ). На них в 2021 году приходилось 89% от общего денежного объема поставок и порядка 99,9% от общего количества ввезенных доз. Показатели прироста тоже различны, денежный объем вакцин для СХЖ в 2021 году вырос всего на 0,2% в рублях, поставки продукции для мелких домашних животных (МДЖ) увеличились на 3,3%. Правда, при расчетах в дозах динамика относительно 2020 года отрицательная по обеим группам (-20,5% и -16,4% соответственно).

Рейтинг торговых марок с максимальными денежными объемами импорта за 2021 год возглавили два препарата компании «МСД». Прежде всего линейка «Нобилис», в которой максимальный объем приходился на вакцины против инфекционного бронхита кур «Нобилис IB Ma5» и «Нобилис IB 4/91». А также «Порцилис», в рамках которой лидировали препараты для профилактики репродуктивно-респираторного синдрома свиней («Порцилис PRRS»). Причем если общие поставки линии «Нобилис» за год сократились на 8% в рублях, то динамика импорта «Порцилиса» прибавила сразу 25%.

Максимальными темпами роста поставок в топе характеризовался «Ингельвак» компании «Берингер Ингельхайм», общий объем поставок по торговой марке вырос относительно результатов 2020 года в 27 раз. Наибольший вклад в общую динамику по линейке внес «Ингельвак Циркофлекс», применяющийся для профилактики цирковирусной инфекции свиней. Значительный прирост по итогам 2021 года также показала вакцина против парвовирусной инфекции, рожи и лептоспироза свиней «Фарошур» («Зоэтис»). Здесь рублевые объемы поставок выросли в 4,8 раза.

В отношении препаратов, применяющихся для профилактики инфекционных заболеваний у непродуктивных животных, в топе с точки зрения денежного объема поставок представлен только «Нобивак» («МСД»), общий объем импорта препарата за год вырос на 35%. Здесь по итогам отчетного периода лидировал «Нобивак RABIES» (вакцина против бешенства животных). Второй результат по препаратам для МДЖ демонстрирует «Эурикан», но поставки препарата за год сократились практически на 64%. В итоге в двадцатку данная вакцина попасть не смогла.

ТОР20 ТМ ветеринарных вакцин по объемам импорта в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) по итогам 2021 года