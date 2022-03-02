Производитель не смог взыскать убытки с оператора ЦРПТ

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск компании «ЗиО-Здоровье» к ООО «Оператор-ЦРПТ» о взыскании убытков. Истец уверял, что потерял деньги из-за того, что ответчик ненадлежащим образом выполняет условия договора о предоставлении кодов маркировки лекарственных препаратов.

Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать с оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) свыше 320 тыс. руб. в пользу ЗАО «ЗиО-Здоровье». Истец требовал возместить ему убытки, возникшие из-за простоя упаковочных линий по производству препарата «Де Нол» и «Урсосан» по вине ответчика. Однако суд с такой оценкой не согласился, следует из решения суда, размещенного в системе «Мой арбитр».

1 июня 2021 года при формировании заказа на маркировку препарата «Де Нол» на производственной линии коды маркировки из станции управления заказами (СУЗ) от оператора не поступали. Как указано в исковом заявлении «ЗиО-Здоровье», время простоя составило 4 час. 35 мин. Проблема при получении кодов маркировки возникла еще и 30 июня, в результате чего была приостановлена работа линии по упаковке «Урсосана». По информации истца, коды были получены только 1 июля, а время простоя упаковочной линии составило 8 час. 30 мин. Общая сумма убытков достигла 321,5 тыс. руб. В нее истец включил зарплату работников, а также коммунальные платежи.

Как указал суд, расходы истца при производстве лекарственных препаратов не являются ни реальным ущербом, ни упущенной выгодой. А возможность взыскания таких расходов не предусмотрена ст. ст. 15, 393 ГК РФ. Суд напомнил, что взаимодействие оператора с «ЗиО Здоровье» во время сбоя происходило в соответствии с правилами регламентного обслуживания технической поддержки оборудования и программного обеспечения ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Служба поддержки оператора ответила, что сбой возник из-за некорректной работы товаро-учетной системы и оборудования «ЗиО Здоровье».

«При этом суд учитывает, что истец мог полностью исключить простой линии упаковки лекарственных препаратов при надлежащем планировании производственного процесса и процесса маркировки произведенных лекарственных средств, путем предварительного заказа до 15 млн кодов маркировки», но не позаботился об этом, сказано в судебном акте.

«ФВ» направил запрос в ЦРПТ. Решение суда не вступило в силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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