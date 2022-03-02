Рекрутеры оценили уровни зарплат медпредставителей в России

В Москве и Санкт-Петербурге медицинские представители зарабатывают в среднем на треть больше, чем в других городах России. Максимальный доход специалиста в столице достиг 250 тыс. руб., выяснили рекрутеры.
Рекрутинговый сервис SuperJob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в 16 городах России. Исследование есть в распоряжении «ФВ». Среднерыночный уровень зарплаты такого специалиста в Москве составляет 120 тыс. руб., зарплатный максимум — до 250 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средняя зарплата представителя 100 тыс. руб., максимальная — 210 тыс. руб.
К Москве и Санкт-Петербургу ближе всего Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск со средними зарплатами представителей в 80 тыс. руб. и максимальными — в 170 тыс., 165 тыс. и 165 тыс. руб. соответственно.
Как пояснили авторы исследования, на высокий уровень дохода могут рассчитывать соискатели с опытом работы от двух лет и знанием регионального рынка фармпрепаратов, медицинских товаров и оборудования. Наиболее высокооплачиваемыми являются медпредставители со стажем работы в международных компаниях, опытом ведения переговоров с крупными клиентами, свободно владеющие английским языком.
Средний портрет соискателя — 40 лет, женщина, средний срок работы на последнем месте около четырех лет. Ради интересного предложения к переезду готовы 23% специалистов.
Зарплаты медпредставителей в регионах России с учетом уровня компетенций и опыта*
|Город
|Зарплатный диапазон в месяц (руб.)
|Средняя
зарплата
|I
Опыт до 1 года
|II
Опыт от 1 года
|III
Опыт
От 2 лет
|IV
Опыт от 3 лет
|Москва
|60000—70000
|70000—80000
|80000—150000
|150000—250000
|120000
|Санкт-Петербург
|50000—57000
|57000—65000
|65000—125000
|125000—210000
|100000
|Волгоград
|33000—40000
|40000—45000
|45000—83000
|83000—140000
|65000
|Воронеж
|35000—42000
|42000—48000
|48000—90000
|90000—150000
|72000
|Екатеринбург
|40000—47000
|47000—55000
|55000—100000
|100000—170000
|80000
|Казань
|37000—43000
|43000—50000
|50000—92000
|92000—155000
|73000
|Краснодар
|38000—45000
|45000—50000
|50000—95000
|95000—160000
|77000
|Красноярск
|40000—45000
|45000—53000
|53000—100000
|100000—165000
|80000
|Нижний Новгород
|35000—40000
|40000—45000
|45000—87000
|87000—145000
|70000
|Новосибирск
|40000—45000
|45000—53000
|53000—100000
|100000—165000
|80000
|Омск
|35000—40000
|40000—45000
|45000—85000
|85000—145000
|68000
|Пермь
|35000—40000
|40000—47000
|47000—90000
|90000—150000
|70000
|Ростов-на-Дону
|37000—43000
|43000—50000
|50000—93000
|93000—155000
|75000
|Самара
|35000—40000
|40000—45000
|45000—85000
|85000—145000
|68000
|Уфа
|35000—40000
|40000—47000
|47000—90000
|90000—150000
|70000
|Челябинск
|37000—43000
|43000—50000
|50000—92000
|92000—155000
|73000
*Совокупный доход в месяц (оклад плюс бонусы) после вычета налогов.
Источник: SuperJob