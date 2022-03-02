Рекрутеры оценили уровни зарплат медпредставителей в России

Рекрутинговый сервис SuperJob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в 16 городах России. Исследование есть в распоряжении «ФВ». Среднерыночный уровень зарплаты такого специалиста в Москве составляет 120 тыс. руб., зарплатный максимум — до 250 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средняя зарплата представителя 100 тыс. руб., максимальная — 210 тыс. руб.

К Москве и Санкт-Петербургу ближе всего Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск со средними зарплатами представителей в 80 тыс. руб. и максимальными — в 170 тыс., 165 тыс. и 165 тыс. руб. соответственно.

Как пояснили авторы исследования, на высокий уровень дохода могут рассчитывать соискатели с опытом работы от двух лет и знанием регионального рынка фармпрепаратов, медицинских товаров и оборудования. Наиболее высокооплачиваемыми являются медпредставители со стажем работы в международных компаниях, опытом ведения переговоров с крупными клиентами, свободно владеющие английским языком.

Средний портрет соискателя — 40 лет, женщина, средний срок работы на последнем месте около четырех лет. Ради интересного предложения к переезду готовы 23% специалистов.

Зарплаты медпредставителей в регионах России с учетом уровня компетенций и опыта*

Город Зарплатный диапазон в месяц (руб.) Средняя

зарплата I Опыт до 1 года II Опыт от 1 года III Опыт От 2 лет IV Опыт от 3 лет Москва 60000—70000 70000—80000 80000—150000 150000—250000 120000 Санкт-Петербург 50000—57000 57000—65000 65000—125000 125000—210000 100000 Волгоград 33000—40000 40000—45000 45000—83000 83000—140000 65000 Воронеж 35000—42000 42000—48000 48000—90000 90000—150000 72000 Екатеринбург 40000—47000 47000—55000 55000—100000 100000—170000 80000 Казань 37000—43000 43000—50000 50000—92000 92000—155000 73000 Краснодар 38000—45000 45000—50000 50000—95000 95000—160000 77000 Красноярск 40000—45000 45000—53000 53000—100000 100000—165000 80000 Нижний Новгород 35000—40000 40000—45000 45000—87000 87000—145000 70000 Новосибирск 40000—45000 45000—53000 53000—100000 100000—165000 80000 Омск 35000—40000 40000—45000 45000—85000 85000—145000 68000 Пермь 35000—40000 40000—47000 47000—90000 90000—150000 70000 Ростов-на-Дону 37000—43000 43000—50000 50000—93000 93000—155000 75000 Самара 35000—40000 40000—45000 45000—85000 85000—145000 68000 Уфа 35000—40000 40000—47000 47000—90000 90000—150000 70000 Челябинск 37000—43000 43000—50000 50000—92000 92000—155000 73000

*Совокупный доход в месяц (оклад плюс бонусы) после вычета налогов.

Источник: SuperJob