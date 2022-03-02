Минзрав разрешил использовать старые рецептурные бланки до конца года

Минздрав уведомил региональные органы здравоохранения о возможности использования старых рецептурных бланков на лекарственные препараты до 31 декабря 2022 года. А специальные «розовые» бланки на наркотики будут в обороте до окончания их запасов.

Минздрав направил региональным органам здравоохранения разъяснения о порядке использования рецептурных бланков на лекарственные препараты, включая специальные бланки на наркотические средства. Письмо министерства № 25-4/И/2-2927 от 24.02.2022 опубликовано на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

В документе говорится о возможности использования регионами остатков ранее напечатанных рецептурных бланков до 31 декабря 2022 года. Послабления связаны с необходимостью проведения организационных мероприятий из-за перехода на новые правила назначения и выписывания рецептов (приказ № 1094н), которые вступают в силу с 1 марта.

Минздрав предупредил региональные власти о необходимости проинформировать государственные и частные больницы, а также аптеки о введенных послаблениях при оформлении рецептов.

Также ведомство сообщает о наличии в резервном фонде остатков рецептурных бланков формы № 107/у-НП на наркотические средства и психотропные вещества списка II. В целях рационального использования федерального бюджета использование специальных рецептурных бланков будет осуществлять до израсходования их запасов, указано в письме.

Таисия Кубрина

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