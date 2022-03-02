Адвокат: Шпигель передал Белозерцеву раритетную Библию, а не 20 миллионов рублей

Адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы обвиняемого в получении взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подала жалобу в Басманный районный суд Москвы в связи с тем, что следователь Андрей Вениаминов, по данным защиты, во время расследования не принял вещественные доказательства по делу. Евменина настаивает, что еще один фигурант – основатель и владелец ГК «Биотэк» Борис Шпигель – передал в качестве подарка Белозерцеву Библию, изданную в 1913 году, а не взятку в размере 20 млн рублей, о которой заявляет следствие и которую до сих пор не удалось найти. Суд книгу к делу не приобщил.

В ходе судебного заседания стало известно, что 27 октября 2021 года во время дополнительного допроса Иван Белозерцев рассказал следователю, что последний ошибается в описании важных деталей эпизода. По данным следствия, Шпигель передал Белозерцеву через заместителя главы московского представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федора Федотова 20 млн рублей, которые якобы предназначались для обеспечения победы ГК «Биотэк» в крупных государственных тендерах на поставку лекарств. Согласно материалам дела, эти деньги передавались в полиэтиленовом пакете белого цвета. Однако сам Белозерцев заявил, что никаких денег от Федорова он не получал – в пакете ему передали Библию, которая включает Ветхий и Новый Завет, на 1 548 страницах. Книга, по данным защиты, была издана в 1913 году в Синодальной типографии Санкт-Петербурга.

В подтверждение слов Белозерцева сторона защиты приложила Библию к протоколу допроса и передала следователям. Однако, как утверждает адвокат Дарья Евменина, Андрей Вениаминов отказался принять книгу в качестве вещественного доказательства и приобщить к уголовному делу. Аргументом следователя стало то, что доводы обвиняемого о получении им книги, а не денег «опровергаются собранными доказательствами». В декабре 2021 года следователь также составил сопроводительное письмо в адрес Белозерцева и его адвоката Алексея Сергиенко, где сообщил, что Библия не может служить предметом доказывания по делу.

Адвокат Дарья Евменина считает, что следствие «самостоятельно придумывает обстоятельства», которых на самом деле не было. Например, она настаивает, что следователи так и не смогли установить содержимое переданного Белозерцеву пакета. Кроме того, защита считает, что обстоятельства получения Белозерцевым подарка важны в том числе и для определения роли Федора Федотова в уголовном деле, так как сейчас следствие называет его посредником в передаче взятки, которой, по данным Евмениной, не было.

Представители Генпрокуратуры и СК РФ в ходе заседания суда предложили отклонить жалобу стороны защиты. Басманный суд поддержал это ходатайство. Адвокаты экс-губернатора намерены обжаловать такое решение.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева в марте 2021 года. Им инкриминируют ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки и получение взятки). По данным следствия, Шпигель вместе с женой Евгенией, а также директором пензенского ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передали экс-губернатору Пензенской области порядка 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие при получении «Биотэком» госконтрактов в регионе. Кроме того, соучастниками в деле являются сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов.

После возбуждения дела фигурантов заключили под стражу до 20 мая 2021 года. Затем срок ареста неоднократно продлевался. Кроме того, решением суда было арестовано все имущество Шпигелей и Белозерцева (недвижимость, денежные средства и земельные участки). Борису Шпигелю, несмотря на необходимость проведения экстренной операции на открытом сердце по замене аортального клапана, в феврале 2022 года арест был продлен на три месяца.