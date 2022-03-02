Разработчики CRISPR не смогли отстоять патентные права на свое изобретение

Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) выпустило постановление, согласно которому патентные права на технологию редактирования генов, известную как CRISPR, принадлежат Институту Брода при Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте (МТИ). Об этом пишет Reuters.

Свои права на прорывную технологию оспаривали Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета и Эммануэль Шарпантье из Венского университета. Оба ученых подали заявку на регистрацию патентных прав на CRISPR в 2012 году. Восемь лет спустя они вместе получили Нобелевскую премию по химии за разработку метода редактирования генома.

Однако USPTO приняло решение в пользу Института Брода, который направил заявку в 2014 году. Как утверждается, патент учебного заведения, расположенного в Кембридже, отличается от патента, заявленного Дудной и Шарпантье, так как в нем говорится об использовании CRISPR в эукариотических клетках для редактирования генома.

USPTO таким образом пришло к выводу, что «никто не оспаривал» факт разработки CRISPR учеными Калифорнийского и Венского университетов. Однако им не удалось доказать, что именно они создали технологию, которая может применяться в эукариотических клетках. В ответ на это Калифорнийский университет заявил, что рассматривает «различные пути» обжалования решения USPTO. Отмечалось, что университету принадлежат более 40 патентов на CRISPR.

CRISPR – это аббревиатура, которая означает «регулярно расположенные группами короткие палиндромные повторы». Сама технология базируется на иммунной системе бактерий. Она представляет собой «геномные ножницы», отрезающие участки генов в нужных местах. С помощью CRISPR создаются новые методы лечения, которые в настоящее время проходят клинические испытания и в будущем могут помочь избавить людей от заболеваний, вызванных наследственностью или мутациями.

Владимир Заболотских

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