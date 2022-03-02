«Круг добра» заявил об отсутствии проблем с зарубежными поставщиками лекарств

Никто из зарубежных поставщиков лекарств для фонда «Круг добра» не отказывается от исполнения обязательств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Ранее фонд провел совещание по вопросам доступности дорогостоящего лечения для детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями на территории Донецкой и Луганской народных республик с участием представителей органов здравоохранения ДНР и ЛНР, Совета по правам человека, оказывающих помощь на территории республик некоммерческих организаций, а также врачей, которые непосредственно работают с детьми.

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