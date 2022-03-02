ФАС не подтвердила заявления о росте числа заявок на перерегистрацию цен лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует роста числа заявлений от производителей на перерегистрацию цен на лекарственные препараты, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Процесс перерегистрации осуществляется на основании заявлений и документов от производителей лекарственных препаратов, представляемых в Минздрав России. ФАС России осуществляет экономический анализ заявляемых производителями цен в соответствии с утвержденным порядком. По состоянию на 28 февраля, увеличения количества заявлений от производителей на перерегистрацию средств не установлено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в России сформирована сбалансированная система регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Антимонопольная служба утверждает методику и согласовывает проекты решений региональных органов исполнительной власти об установлении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей, а также контролирует их деятельность по установлению таких надбавок. В 2021 году ФАС инициировала пересмотр этих надбавок регионами, чтобы предотвратить неконтролируемые изменения цен в аптеках и дефицит жизненно важных лекарственных препаратов. Большинство новых надбавок уже согласовано, подчеркнули в ведомстве.

ФАС напоминает, что цены на лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, не регулируются государством. При этом законодательством предусмотрены процедуры ограничения предельных отпускных цен производителей на такие лекарственные препараты и надбавок к ним в условиях чрезвычайной ситуации. Такие ограничения цен инициируются региональными органами государственной власти и устанавливаются правительством РФ.

Ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила, что с падением рубля стоимость лекарственных препаратов в России заметно выросла, особенно это касается импортных медикаментов.

gxpnews