Gedeon Richter заявляет о производстве и поставке лекарств в плановом режиме

Компания Gedeon Richter на фоне возросших запросов по обеспечению российских пациентов лекарственными препаратами сообщает, что производство идет по стандартному плану и отгрузки осуществляются в штатном режиме.

«…Вся товаропроводящая цепочка в компании осуществляется бесперебойно. Завод «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС», расположенный в Московской области, работает на полную мощность», — говорится в сообщении компании.

«Здоровье людей — самое дорогое из того, что у нас есть — выше любых обстоятельств. Мы — компания, производящая лекарственные средства для лечения различных заболеваний, что всегда накладывало на нас особую ответственность. Мы не можем позволить себе лишить пациентов этих препаратов, и делаем все возможное, чтобы продолжать работу в привычном режиме во всех странах нашего присутствия. Благополучие и здоровье пациентов по всему миру всегда было и остается главным приоритетом Gedeon Richter», — отметил председатель совета директоров Gedeon Richter Эрик Богш.

Gedeon Richter является ключевым игроком российского фармацевтического рынка, производя и поставляя лекарственные средства первой необходимости. Большое количество пациентов с хроническими заболеваниями используют в качестве терапии препараты компании. Поставки лекарств на территорию современной России и стран СНГ Gedeon Richter начала в 1954 году.

gxpnews