Гинцбург исключил мультисистемный воспалительный синдром после «Спутника М»

Состав разработанных Центром имени Гамалеи вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе для подростков, исключает возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после вакцинации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Мы не вводим в организм человека с вакциной соединений, взаимодействующих непосредственно с полурецепторами, которые ответственны за включение воспалительных реакций, поэтому при использовании вакцин Центра имени Гамалеи развитие мультисистемного воспалительного синдрома не грозит. Еще нас отличает то, что мы очень хорошо очищаем свою вакцину», – заявил Гинцбург.

Как он отметил, на этой неделе в гражданский оборот планируется выпустить около 100 тысяч доз «Спутника М» для подростков.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США ранее опубликовали статью в журнале Lancet. В ней говорится, что у подростков после вакцинации от коронавируса может развиться мультисистемный воспалительный синдром, поражающий одновременно несколько систем организма. В ходе исследования был проведен анализ сообщений о побочных эффектах вакцинации с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. За это время вакцинировали более 21 миллиона подростков 12-20 лет. 21 подросток столкнулся с мультисистемным воспалительным синдромом.

У большинства при этом обнаружили следы предшествующей коронавирусной инфекции, с чем может быть связано появление синдрома. Но у шестерых не было признаков болезни. Исследование провели на территории США. Какими именно вакцинами были привиты подростки, представленные в выборке, не указывается.

Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим вакцину «Спутник М».

gxpnews