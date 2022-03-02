Гендиректор АРФП заявил о блокировке Европой доступа России к сырью для лекарств

По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктора Дмитриева, фармотрасль в России на фоне спецоперации РФ на Украине столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства лекарственных препаратов.

«Пока никаких принципиальных изменений не произошло. Но мы уже, например, не можем получить оплаченное сырье из Европы для производства препаратов: водители не едут в Россию, боятся, опасаются проблем. Поэтому нам надо срочно перестраивать логистические схемы. Кроме того, поставщики просят уже 100% предоплаты, а валютный контроль это не пропускает. Пока мы используем ранее закупленную субстанцию, так что проблем нет, но ее запаса хватит на два-четыре месяца. Потом пойдет по новой цене. А сколько будет стоить доставка?» – цитирует Дмитриева URA.RU.

Как отметил гендиректор АРФП, 65-68% затрат на покупку лекарств приходится на импорт, но в общей массе зарубежные медикаменты составляют не более 30%. Кроме того, он упомянул о рисках, которые сейчас обсуждают представители профессионального сообщества.

«Вопросов много. Мы их начинаем обсуждать и с регуляторами, и с банковской сферой, потому что нормальный бизнес зависит от многих составляющих: кредиты, исполнение обязательств перед контрагентами, курс доллара и т. д. Поэтому, учитывая те риски, которые мы видим, мы начинаем их обговаривать, как нам поступать, чтобы и сохранить ассортимент, и оставить его доступным по цене. Но пока это из серии, что может быть», – резюмировал Виктор Дмитриев.

Минпромторг не подтвердил информацию о перебоях отгрузок лекарств в аптечные сети. Министерство также заявило о готовности РФ к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности.

Комитет Государственной думы по охране здоровья займется разработкой законодательных актов, смягчающих условия выдачи принудительных лицензий на производство защищенных патентами лекарств. Лицензии будет разрешено выдавать российским производителям, если в РФ прекратятся поставки импортных препаратов или на них существенно повысятся цены.

Как стало известно до начала проведения спецоперации РФ на Украине, из-за подорожания на 30-40% зарубежных фармсубстанций могут вырасти цены на антибиотики.

gxpnews