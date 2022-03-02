Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку российских БАД с 1 октября

В Минпромторге предложили начать обязательную маркировку российских биологически активных добавок с 1 октября 2022 года. На импортные товары это правило будет распространяться с 1 ноября. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Участники <….>, осуществляющие ввод в оборот указанных биологически активных добавок к пище, наносят средства идентификации на потребительскую упаковку, в том числе посредством нанесения этикетки на такую потребительскую упаковку, содержащей средство идентификации указанных биологически активных добавок к пище, и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанных биологически активных добавок к пище в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 октября 2022 г.», — сообщается в документе.

Маркировка различных товаров ведется с 2019 года. В декабре 2020 года Минпромторг сообщил о решении провести в России эксперимент по маркировке БАД. Он начался 1 мая 2021 года, а завершится 1 августа 2022 года.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации имели право реализовывать их, не дожидаясь подтверждения поставщика. В начале февраля 2022 года ЦРПТ и СПФО сообщили «ФВ», что упрощенная схема маркировки лекарств станет бессрочной. Принятие изменений в постановление № 1556 произойдет в «ближайшее время».

Артем Косенок

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