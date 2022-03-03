RNC Pharma сообщила о возвращении натуральных объемов импорта лекарств к показателям 2018 года

Аналитики RNC Pharma сообщили о возвращении натуральных объемов импорта готовых лекарственных препаратов к показателям 2018 года. По итогам 2021 года он составил 1,82 млрд штук.

Общий объем импорта готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам 2021 года достиг 787,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Об этом сообщила RNC Pharma, отчет компании есть в распоряжении «ФВ». Если проводить расчеты в российской валюте, показатель прироста относительно общего объема поставок за 2020 год выражался внушительной величиной в 41%, большую динамику рынку удалось продемонстрировать только по итогам 2019 года (43%). Денежные объемы поставок in-bulk также растут. Прирост в рублевом выражении составил 17%, а общий объем импорта нерасфасованной продукции превысил 166,4 млрд руб.

В то же время натуральные объемы импорта в абсолютных показателях рекорды не установили. Общий объем поставок готовых ЛП в упаковках в 2021 году составил 1,82 млрд штук или 35,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Это примерно соответствовало объемам ввоза за 2018 год. Тем не менее динамика относительно 2020 года находилась на внушительном уровне 31,4% в упаковках и порядка 33,4% в МЕД. Поставки же нерасфасованных препаратов в прошлом году вообще демонстрировали отрицательный прирост. Относительно 2020 года зафиксировано -8,3% в минимальных единицах, общий объем ввоза составлял 2,26 млрд МЕД и это абсолютный минимум, начиная с 2013 года.

Готовые ЛП в 2021 году в Россию отгружали в общей сложности 300 корпораций, абсолютные рекорды с точки зрения рублевой динамики поставок в прошлом году поставили «Вертекс Фармасьютикал» (рост в 27,4 раза) и «ПиТиСи Терапьютикс» (в 21,3 раза). Обе зарегистрированы в Ирландии. Компании не входят в двадцатку крупнейших и занимают 35-е и 50-е места соответственно. Первая в прошлом году поставляла в Россию 6 наименований ЛП, все они демонстрировали рост отгрузок, но максимальный вклад в динамику внес препарат для лечения муковисцидоза «Оркамби». Общий объем поставок здесь превышал 3 млрд руб., что составляет примерно 67% от общего объема импорта компании за период. «ПиТиСи Терапьютикс» была представлена только одним продуктом, речь идет о препарате «Трансларна» для лечения мышечной дистрофии Дюшена. В рамках топовых компаний (ТОР20) максимальные темпы роста в 2021 году продемонстрировала «Штада»: отгрузки относительно 2020 года выросли в 3,3 раза. У компании весьма разнообразный портфель, максимальный вклад в динамику по итогам прошлого года внес препарат для лечения эссенциальной гипертензии «Эдарби», за год объем импорта приблизился к 4,5 млрд руб.

Общее количество поставщиков in-bulk в Россию в прошлом году достигло 65 шт. Здесь максимальный показатель прироста в рублях был зафиксирован по финской «Орион Корпорейшн» (рост в 3 раза), также отметим «Италфармако» (в 2,7 раза). Первая отгружала всего 2 позиции, но практически 98% всех поставок приходилось на «Метипред», упаковка таблетированной формы проходит на предприятии «Фармакор Продакшн» в Санкт-Петербурге. «Италфармако» отгружало уже 5 наименований, но основной вклад в динамику внес «Глиатилин», на него приходилось 87% от общего денежного объема поставок. Производственным партнером здесь также выступает «Фармакор Продакшн», речь идет о вторичной и третичной упаковке. Стоит отметить также «Нанолек». Компания импортирует два препарата в форме in-bulk: «Хантераза» для лечения мукополисахаридоза 2-го типа и антикоагулянт «Цибор». Общий объем импорта в рублевом эквиваленте удвоился относительно показателей 2020 года.

Артем Косенок

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