Siemens Healthineers продолжит поставки медоборудования в РФ

Siemens Healthineers продолжит поставку медоборудования в Россию, поскольку сегмент здравоохранения не попал под ограничения, введенные США и ЕС. При этом в компании признают косвенное негативное влияние на сегмент медтехники из-за усложнения логистики и стоимости энергоносителей. Ранее головной немецкий концерн Siemens AG заявил о приостановке отгрузки оборудования в страну на фоне санкций. Siemens Healthineers продолжит поставку медоборудования в Россию, поскольку сегмент здравоохранения не попал под ограничения, введенные США и ЕС. При этом в компании признают косвенное негативное влияние на сегмент медтехники из-за усложнения логистики и стоимости энергоносителей. Ранее головной немецкий концерн Siemens AG заявил о приостановке отгрузки оборудования в страну на фоне санкций.

В компании отметили, что будут продолжать работать в России и сотрудничать с партнерами по поставке медицинских решений, «насколько это позволяют обстоятельства, в интересах пациентов», а также подчеркнули, что Siemens Healthineers в своей деятельности следует всем нормам действующего законодательства и придерживается применимых правил экспортного контроля и санкций.

«Текущие санкции не направлены непосредственно на деятельность в сфере здравоохранения, но мы ожидаем косвенного негативного влияния на наш бизнес. Транспортировка потребует некоторых обходных путей, а давление на стоимость энергоносителей потенциально усилит инфляционные тенденции. Конечно, ситуация непредсказуема и быстро меняется, мы продолжаем ее отслеживать», – рассказали Vademecum в Siemens Healthineers.

«Мы считаем, что санкции не должны иметь негативных гуманитарных последствий для гражданского населения, и надеемся, что сможем продолжать оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается», – также отметили в компании.

Ранее, 2 марта 2022 года, немецкий концерн Siemens AG, участвующий в промышленных, железнодорожных, энергетических и IT-проектах в России, сообщил о приостановке всех новых операций и международных поставок в страну на время оценки последствий санкций, введенных ЕС. Однако компания продолжит выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту, подчеркнули в концерне.

В начале марта 2022 года министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский рассказал о рисках срыва запланированной поставки 22 единиц медтехники иностранного производства. «Сегодня, оценивая риски, связанные с рынком иностранного оборудования, мы понимаем, что не сможем приобрести оборудование, которое производится за рубежом <…>. Это в первую очередь аппараты МРТ и портативные аппараты экспресс-определения кардиомаркеров», – заявил на заседании областного собрания депутатов Александр Герштанский.

Фото: siemens-healthineers.com

vademec