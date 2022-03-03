Игорь Симоновский покинул пост гендиректора ГК «МедИнвестГрупп»

В группе компаний «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина сменился генеральный директор. Занимавший этот пост с сентября 2021 года Игорь Симоновский стал исполнительным директором ООО «ПЭТ-Технолоджи» и руководителем бизнес-направления «Ядерная медицина», а Александр Андрюшечкин, возглавлявший ООО «Генериум-Некст» (компания принадлежит АО «Генериум» – структуре Харитонина), занял пост гендиректора ГК «МедИнвестГрупп».

На изменения в структуре правления группы обратил внимание «Медвестник». В ГК не комментируют причины кадровых перестановок, а также не сообщают, кто вместо Александра Андрюшечкина возглавил «Генериум-Некст». В СПАРК-Интерфакс генеральным директором компании значится Андрюшечкин. В «Генериуме», как указано на странице Андрюшечкина в Facebook, он работает с 2016 года, а до этого занимал пост начальника финансового управления в «Алкогольной Сибирской группе».

Игорь Симоновский до перехода в сферу здравоохранения строил карьеру в продуктовом ритейле – управлял операционной деятельностью в Х5 Retail Group и ГК «Дикси». В сентябре 2018 года стал генеральным директором сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». На посту гендиректора ГК «МедИнвестГрупп» Симоновский начал работать в сентябре 2021 года, сменив Елену Архангельскую, занимавшую эту должность с 2018 года. Архангельская работала в структурах Виктора Харитонина с 2003 года (с перерывом в 2015–2018 годах), а в 2021 году покинула группу.

В настоящее время ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» и несколько центров лучевой терапии в 25 регионах России, сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. Кроме того, в конце 2021 года группа вышла на рынок Казахстана, открыв за 340 млн рублей в городе Алматы центр «ПЭТ-Технолоджи».

Выручка ГК в 2020 году составила 12,3 млрд рублей (на 49% больше, чем в 2019 году). С таким показателем «МедИнвестГрупп» заняла пятое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».