В «Технополис Москва» начнут производство 20 жизненно необходимых лекарств

В ОЭЗ «Технополис Москва» до конца года начнется производство 20 жизненно необходимых лекарств. Их выпуском займется компания «Амедарт».

В особой экономической зоне «Технополис Москва» до конца 2022 года начнется производство 20 жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ, релиз есть в распоряжении «ФВ». Лекарства будет производить компания «Амедарт». Всего в портфеле резидента уже разработано более 60 препаратов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Резидент ОЭЗ получил лицензию на производство лекарственных средств и сертификат ЕАЭС GMP, подтверждающий соответствие высоким стандартам качества производства. До конца 2022 года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов. Первые партии препаратов произведут в количестве более 10 тыс. упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет готово выпускать до 2 млн упаковок в год», — рассказал Александр Прохоров.

ООО «Амедарт» на 49% принадлежит ее гендиректору Андрею Колокольцову, на 51% – Алексею Игнатьеву. Компания производит антибиотики, онкологические, противовирусные и противодиабетические препараты. «Амедарт», согласно данным на сайте, разрабатывает 43 и имеет в портфеле 13 зарегистрированных препарата.



ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя пять площадок — одну в Печатниках и четыре в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»). На ее территории производятся в том числе и препараты против заболеваний сердца, онкологии, почечной недостаточности, изделия для машин скорой помощи и дезинфекционного контроля. В январе-сентябре 2021 года резиденты-фармпроизводители инвестировали в «Технополис Москва» более 13 млрд руб.

Артем Косенок

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