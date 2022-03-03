Генеральным директором «Магнит Фарма» назначен Сергей Буйлов

Генеральным директором «Магнит Фарма» был назначен Сергей Буйлов. Он сменил на этой должности Владимира Малинникова.

ПАО «Магнит» объявил о назначении Сергея Буйлова на должность директора формата «Магнит Аптека» и генерального директора «Магнит Фарма». Об этом сообщили в пресс-службе компании. В новой должности он займется разработкой и реализацией стратегии развития фармацевтической розничной сети и дистрибуции, формированием и развитием ценностного клиентского предложения, повышением доходности и эффективности фармацевтического бизнеса, расширением каналов продаж.

Сергей Буйлов имеет опыт управленческой работы в международных и российских компаниях. С 1997 по 2014 годы в компании Danone Group прошел путь от менеджера группы по закупкам маркетинговых услуг и сервиса до управляющего директора региона «Юг» и члена совета директоров. Занимал руководящие позиции в компаниях L’Oréal и «Группе Черкизово», был президентом Natura Siberica.

С февраля 2020 года пост директора «Магнит Аптека» и гендиректора «Магнит Фарма» занимал Владимир Малинников. С 2005 года он работал в ЗАО «Центр Внедрения «Протек», где прошел путь от регионального менеджера по продажам до первого заместителя генерального директора. Также занимал руководящие позиции в различных аптечных сетях, в том числе «Ригла» и «Ультрафарм-М».

Артем Косенок

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