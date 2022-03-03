Правительство пообещало особый режим работы поставщикам лекарств

Компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также анонсировал пакет других мер для помощи бизнесу, пострадавшему от санкций.

Правительство получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно реагировать на изменения в экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с кабинетом министров. Власти смогут оперативно принимать решения в отношении лекарств и медизделий. В частности, компаниям, которые поставляют препараты и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены, сказал он.

Кроме того правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

Также с 10 марта правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до конца 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Продлевается и программа «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых правительство направит дополнительно более 6 млрд руб. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам, сказал премьер.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

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