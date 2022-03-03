Вакцина Pfizer от бактериальной инфекции не достигла основной цели испытания

Вакцина Pfizer против бактериальной инфекции не смогла достичь первичной контрольной точки в ходе испытания III фазы. При этом показала хорошие результаты в отношении безопасности и переносимости.

Pfizer заявила, что ее вакцина для предотвращения инфекции, вызванной бактерией Clostridioides difficile, не достигла главной цели исследования. Вакцин проитв нее пока не существует. Она была классифицирована Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) как неотложная угроза общественному здоровью.

Инфекция вызывает диарею, которая может привести к смерти. Большинство случаев заражения возникает, когда пациенты принимают антибиотики, которые уничтожают полезные бактерии в толстой кишке, которые обычно контролируют распространение Clostridioides difficile.

Вакцина Pfizer против бактерии показала эффективность в предотвращении инфекций на 31% после приема третьей дозы и на 28,6% после приема второй дозы, не достигнув, таким образом, первичной контрольной точки.

Но для инфекций, зарегистрированных спустя 14 дней после третьей дозы, эффективность вакцины составила 49% через 12 месяцев, 47% через 24 месяца и 31% при окончательном анализе. Также вакцина смогла снизить тяжесть заболевания.

Вакцина показала хорошие результаты в отношении безопасности и переносимости. Количество участников, сообщивших об общих нежелательных явлениях, серьезных нежелательных явлениях, вышедших из исследования, а также умерших, было равным в группе вакцины и группе плацебо.

Николай Соколов

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