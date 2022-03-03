Фармотрасль ощутила изменения в оплате и доставке необходимой продукции

В связи с геополитической и экономической ситуацией фармотрасль столкнулась с изменениями в транспортировке продукции из-за рубежа. Это связано в том числе с закрытием авиасообщения, а также опасениями поставщиков. Однако проблема быстро решается, поясняют участники рынка. У дистрибьюторов действительно наблюдается увеличение наценки. Производители сообщают, что пока работают в штатном режиме для обеспечения пациентов препаратами.

Изменения в графике и условиях поставок продукции иностранных производителей в Россию уже ощущается, сообщил «ФВ» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. За счет закрытия авиасообщения ряд поставок придется переориентировать на автомобильные перевозки, что относительно несложно сделать, так как авиатранспортом поставлялось порядка 8—10% всего объема препаратов, уточнил эксперт.

«Но с автомобильными перевозками тоже возможны проблемы — направлять транспорт в Россию сейчас опасаются, приходится отправлять фуры и забирать товар на таможне или логистических хабах в странах отправления. Это все не может не сказываться на сроках и стоимости доставки. Но глобально это, наверное, не самая большая сейчас проблема, во всяком случае решаемая относительно быстро и сравнительно недорого», — пояснил Беспалов.

О том, что фармотрасль уже столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства препаратов, закупаемого в Европе, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

«Пока никаких принципиальных изменений не произошло. Но мы уже не можем получить оплаченное сырье из Европы для производства препаратов: водители не едут в Россию, боятся, опасаются проблем. Поэтому нам надо срочно перестраивать логистические схемы», — сообщил Дмитриев. Он также отметил, что поставщики просят 100% предоплаты. Пока серьезных проблем нет, так как производители используют ранее закупленную субстанцию, но ее запаса хватит на два-четыре месяца, уточнил Дмитриев. «Потом сырье пойдет по новой цене. И непонятно, сколько будет стоить доставка», — добавил он.

Дмитриев также отметил, что производители, входящие в состав АРФП, отпускают препараты по тем ценам, которые действовали до 24 февраля.

Беспалов в свою очередь отметил, что все-таки большинство поставок субстанций приходится на Китай и Индию — 75%. Причем, по словам эксперта, они легко займут и до 90% поставок, просто вытесняя аналоги из зарубежных стран. «Критические позиции, конечно, есть: азиатский регион и мы сами быстро заместить сможем объективно не все, но процентов 95—98% вполне возможно, — пояснил Беспалов. — Что касается остальных составляющих производства (вспомогательные вещества, упаковочный материал и прочее), думаю, тут вообще не должно быть особых проблем. Есть вопросы к обслуживанию оборудования и расходникам, но, если рассматривать совсем кризисный сценарий, вероятно, Китай это направление относительно без проблем закроет».

Управляющий коммерческой группой, ответственной за качество, RTA (Retail Transport Agency), Станислав Булыгин в свою очередь сообщил, что текущая ситуация пока не оказала прямого влияния на операционную деятельность компании: все заявки принимаются к исполнению, перевозки выполняются. «Получаем в срок деньги от клиентов и оплачиваем свои обязательства. Безусловно, мы не живем в розовых очках и расцениваем это как «волна пока не дошла», — отметил Булыгин. Из того, что уже произошло, эксперт отмечает следующее:

Поставщики запчастей перешли на работу по 100%-ной предоплате. Раньше была отсрочка в 30 дней.

Сервисы обслуживают ТС на условиях предоплаты или если работы сделаны, счет оплачен, и только после этого машину выпускают. Раньше была отсрочка в 30 дней.

Все контракты на поставку техники поставщиками разорваны.

Некоторые клиенты приостановили отгрузки по причине переоценки товара.

«Ясно, что мы можем прийти к остановке перевозок по причине того, что не будет возможности поддерживать технику в надлежащем состоянии и попросту не на чем будет возить. Надеемся, что бизнес, как и вода, «везде дырочку найдет» и работа продолжится», — заключил Булыгин.

«На данный момент с западными партнерами дела обстоят по-разному, — рассказал сооснователь e-commerce платформы химических реактивов AppScience Марсель Гумеров. — В целом, договориться отправлять что-то чувствительное или околочувствительное (а наш продукт — реактивы и материалы для R&D лабораторий — таковым является) в Россию и раньше было не совсем просто, но сейчас многие поставщики совсем приостанавливают выставление коммерческих предложений и отгрузки. Я бы сказал, что около 50—70% поставщиков».

По словам Гумерова, для этого есть несколько причин:

риск в условиях новых санкций отправить в Россию что-то, что раньше можно было отправить без каких-либо проблем, а теперь стало контролироваться BIS;

отказ некоторых перевозчиков работать с Россией;

иррациональные страхи и нежелание искать альтернативные способы решения проблем.

Западные партнеры часто имеют меньший аппетит к риску, чем российские компании, поэтому в условиях неопределенности предпочитают останавливать процессы до тех пор, пока несколько раз не проверят, что делают все верно, отметил Гумеров. «Поэтому мы ожидаем, что даже если все закончится завтра, еще около месяца процессы будут приходить в норму», — добавил он.

В целом, по мнению Гумерова, с учетом того, что придется перестраивать логистические цепочки, стоимость и сроки продукции будут расти у всех поставщиков и дистрибьюторов.

Что с дистрибьюторами

Рост наценок от дистрибьюторов стал отдельной темой разговора на рынке. «Удивительная реакция наших дистрибьюторов — она неоднозначная. Понятная, но неоднозначная», — прокомментировал ситуацию президент холдинга «Монастырев» Александр Монастырев на конференции «Зеленый Крест», прошедшей 1 марта.

«Компания «Катрен» подняла цены в среднем на 50%. Компания «Протек» подняла в среднем цены на 15%, а компания «Пульс» подняла в среднем цены всего на 5%», — заявил Монастырев. По его словам, для сравнения цен сеть взяла период с 21 по 28 февраля.

Эксперт также назвал точные цифры по ценам на импортные и отечественные товары. По словам Монастырева, в компании «Катрен» цены на импортные товары выросли на 42%, а на российские — на 70%. В компании «Протек» импортные позиции показали рост на 18,5%, а российские — на 17%, в «Пульсе» импортные товары выросли в цене на 7%, а российские — на 3,5%, привел данные он.

У сервиса «Аптека.ру» возможны задержки заказов, так как «спрос зашкаливает», сообщил директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер во время обсуждения в социальной сети Facebook. Он также отметил, что все заказы будут собраны.

«При этом мы все с вами видели, как эти компании — ну и не только эти компании — останавливали на два дня отгрузки», — напомнил Монастырев. Он также отметил, что сейчас все отгрузки восстановились, но у дистрибьюторов пропали некоторые позиции. «Причем что интересно — пропали позиции довольно-таки дешевые», — отметил он.

По словам директора по развитию компании «Пульс» Сергея Еськина, речь идет о росте наценок, который с учетом происходящей ситуации не является значительным. «Что такое рост наценки на 50%? Условно говоря — у вас было 2%, а станет 3%. Соответственно, я не вижу здесь проблем. Какие-то товары могли подорожать на 50%, но изменилась наценка, не стоимость товаров — именно наценка могла измениться на 50%. Было 5%, а стало 7,5%», — объяснил «ФВ» Еськин. «Это не критично в рамках того, что происходит с курсом доллара, со стоимостью техники автомобилей и так далее», — считает эксперт.

Производство в штатном режиме

Генеральный директор из компании «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова сообщила «ФВ», что пока речи об отказе или сокращениях поставок лекарств со стороны итальянских заводов компании не идет. «Мы не планируем повышать цены на наши препараты, пока происходит хаос в финансовой сфере. Мы стояли и стоим на позиции приоритета интересов пациентов и будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить доступность лекарств «Альфасигмы» — как физическую так, и финансовую», — заявила Глазкова.

Она добавила, что обеспечение бесперебойных поставок препаратов сейчас первоочередная задача компании. «Не менее важно для меня лично — поддержать сотрудников, помочь им преодолеть тревогу, гнев, апатию, быстрее прийти к принятию ситуации. От эмоциональной стабильности наших полевых сотрудников сегодня напрямую зависит их способность конструктивно общаться с врачами в интересах пациентов. Ну и конечно, мы надеемся на здравый смысл и хладнокровие партнеров по фармацевтическому рынку, которые не будут усложнять и без того сложную ситуацию, создавая ажиотажный спрос и повышая цены на лекарства», — пояснила Глазкова.

В пресс-службе Gedeon Richter также сообщили, что производство, логистика и вся товаропроводящая цепочка в компании осуществляются бесперебойно. Завод «Гедеон Рихтер-Рус», расположенный в Московской области, работает на полную мощность.

Маргарита Грошева

Руслан Мавлиханов

Елена Калиновская

pharmvestnik