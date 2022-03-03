ЕАНП подписала меморандум о сотрудничестве с контролирующим органом Минздрава Белоруссии

Евразийская академия надлежащих практик (ЕАНП) подписала меморандум о сотрудничестве с Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Белоруссии. Подписание соглашение состоялось в рамках 13-го ежегодного Евразийского фармацевтического форума, который проходит с 1 марта в Москве. Пресс-релиз есть в распоряжении «ФВ».

Президент Евразийской академии надлежащих практик Владислав Шестаков сообщил, что с момента ее образования в феврале 2021 года подготовлено более 30 образовательных программ повышения квалификации и переподготовки для специалистов фармацевтической отрасли, налажены связи с образовательными и научными учреждениями. Он подчеркнул, что подписание меморандума — это еще один шаг к укреплению сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов на пространстве единого рынка ЕАЭС.

«Уверен, что реализация совместных проектов в области научно-практической деятельности и образовательных программ, организация обучающих мероприятий, публикация научных трудов, которые будут осуществляться в рамках этого меморандума, будут направлены на формирование и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества обеих сторон», — отметил Шестаков.

Со своей стороны зам. директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Ольга Журавлева оценила значение, которое имеет подписание соглашения.

«Такого рода сотрудничество позволяет обмениваться практическим опытом, что очень важно. Представители центра неоднократно проходили обучение в академии и остались очень довольны качеством и уровнем организации учебного процесса. Ведущие сотрудники центра привлекались к преподавательской деятельности и делились своим опытом», — добавила Журавлева.

Также стороны договорились об активном участии партнеров в совместных просветительских проектах. Это Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» и Международный конкурс профессионального мастерства среди специалистов фармацевтической отрасли «GxP-Профи».

Фото: ЕАНП

Артем Косенок

pharmvestnik